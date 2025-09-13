Как быстро россияне могут захватить Донецкую область: ответ Ступака

Бои в Донецкой области продолжаются / © Associated Press

Российская кампания по захвату всей Донецкой области продолжается с момента первого вторжения России в 2014 году и остается незавершенной.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

«Они могут захватить Донбасс, но вопрос, сколько времени им на это понадобится? Честно говоря, даже до конца года у них перспектив немного. Действительно под Покровском они уже год стоят на месте. Поэтому я считаю, что, по меньшей мере, в перспективе года-полтора им не удастся захватить всю Донетчину. Но они спешат. И эта вся история, мол, отдайте нам это срочно, иначе в следующий раз потребуем больше — это блеф», — сказал он.

По его мнению, в подтверждение этого блефа россияне могут распространить свой интерес на Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую области.

Напомним, 16 августа Axios сообщил со ссылкой на источник, непосредственно знающий о телефонном разговоре Трампа с Зеленским и европейскими лидерами 16 августа, что Трамп сообщил о заявлении Путина, якобы «Россия может захватить всю Донецкую область, если он того захочет».

Зеленский 17 августа отметил, что Россия пыталась, но не смогла захватить всю Донецкую область за последние 12 лет боев на востоке Украины. Российские войска погрязли в кампаниях по захвату нескольких городов и сел в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, и они до сих пор пытаются достичь целей.

Американские аналитики считают, что даже «перемирие» Путина не даст ВСУ безопасно отойти с Донбасса.