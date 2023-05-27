Как быстро украинские пилоты смогут научиться на F-16 – в Воздушных силах объяснили

Овладение украинскими пилотами истребителей F-16 может занять меньше запланированного времени, поскольку военные уже показали невероятный результат раньше, сократив и так сжатые сроки обучения на других системах.

Об этом "24 Каналу" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Наши летчики на старте, чтобы ехать на те площадки, которые предоставят разные страны, не обязательно, чтобы они имели на вооружении F-16, они готовы обучать, потому что есть разные виды подготовок", — отметил Игнат.

По данным оценки военных США, украинским пилотам для освоения истребителей понадобится менее полугода, за четыре месяца пилоты смогут овладеть этой техникой.

"Поэтому мы ожидаем скорейшего их возвращения. Американцы и европейцы были поражены обучением наших зенитчиков Patriot, IRIS-T, NASAMS. Хотя обучение было и так экстерном, они вернулись ранее установленных сроков, — заметил Игнат.

В Украине уже сформированы списки тех, кто поедет по первой волне.

Напомним, Минобороны сообщило, что ВСУ для защиты нашего государства нужно 48 самолетов F-16.

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