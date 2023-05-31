Как целый городок: омбудсмен – об огромном количестве гражданских украинцев в плену в России

Россия удерживает на своей территории в плену более 27 тысяч гражданских граждан Украины.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Укринформ".

"По нашим данным, уже более 27 тысяч гражданских заложников удерживает РФ. Это огромное количество наших граждан, которых россияне фактически держат в плену", – заявил омбудсмен.

По его словам, сколько реально гражданских украинцев удерживает Россия, точно неизвестно.

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо сдвиги в вопросе освобождения из российского плена журналиста издания УНИАН Дмитрия Хилюка, уполномоченный ВР заверил, что украинские власти, он лично и другие госорганы власти Украины прилагают все усилия. Однако пока положительного результата нет.

"Он пока в Украину не вернулся, к сожалению. Сказать, что в ближайшем будущем мы его вернем — я не буду. Я привык говорить реальные дела", — говорит Лубинец.

Ранее мы писали о семьях пленных из Дымерской громады на Киевщине, которые уже больше года прилагают усилия, чтобы добиться возвращения своих родных из плена.