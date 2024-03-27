Как часто россияне могут применять “Циркон”: эксперт заинтриговал заявлением

В последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Оккупанты могут совершать такие действия с целью различных тактических причин.
Гиперзвуковая ракета Циркон, которой могли ударить россияне по Киеву, еще очень сырая. Хотя ее взяли на вооружение в России, по состоянию на сегодняшний день она имеет "полуэкспериментальный" статус.
Об этом рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что Россия может накапливать ракеты и соответственно интенсивнее их использовать, однако не так мощно, как бы она хотела.
Как часто россияне могут применять "Циркон"
По словам Шарпа, "Циркон" — непростая ракета. Ее могут перехватить только скоростные и современные западные ЗРК, такие как Patriot и SAMP/T. Комплексы должны располагаться поблизости от целей, по которым с большой вероятностью будет бить враг.
"Циркон" — дополнительное подспорье. Скорее всего, их в общем-то мало. По-видимому, будут применять достаточно редко или считанные единицы», — подчеркнул военный обозреватель.
Пока неизвестны реальные характеристики Циркона, в частности, точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты будут исследовать обломки, чтобы потом утвердительно о ней рассказать.
“Нет причин считать, что это такое “чудо-оружие”, как было многократно представлено российской пропагандой. Но, к сожалению, это очередной болезненный инструмент, который у них появился и разрабатывался годами”, — отметил военный обозреватель.
Почему увеличились ракетные обстрелы
Кроме того, Давид Шарп отметил, что в последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Кафиры могут совершать следующие действия с целью различных тактических причин:
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ответ на украинские удары по российским НПЗ;
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ответ на рейд русских добровольцев на Белгородщине и Курщине;
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хотят вывести из строя украинскую энергетику;
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давят на украинцев психологически, чтобы заставить их волноваться;
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стремятся ударить по украинскому военно-промышленному комплексу.
Напомним, что в среду, 27 марта, во время российской атаки по Харькову пострадали не менее 16 человек, а один человек погиб. Также повреждены многоквартирные дома.
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