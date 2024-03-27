Как часто россияне могут применять “Циркон”: эксперт заинтриговал заявлением

В последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Оккупанты могут совершать такие действия с целью различных тактических причин.

Гиперзвуковая ракета Циркон, которой могли ударить россияне по Киеву, еще очень сырая. Хотя ее взяли на вооружение в России, по состоянию на сегодняшний день она имеет "полуэкспериментальный" статус.

Об этом рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что Россия может накапливать ракеты и соответственно интенсивнее их использовать, однако не так мощно, как бы она хотела.

Как часто россияне могут применять "Циркон"

По словам Шарпа, "Циркон" — непростая ракета. Ее могут перехватить только скоростные и современные западные ЗРК, такие как Patriot и SAMP/T. Комплексы должны располагаться поблизости от целей, по которым с большой вероятностью будет бить враг.

"Циркон" — дополнительное подспорье. Скорее всего, их в общем-то мало. По-видимому, будут применять достаточно редко или считанные единицы», — подчеркнул военный обозреватель.

Пока неизвестны реальные характеристики Циркона, в частности, точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты будут исследовать обломки, чтобы потом утвердительно о ней рассказать.

“Нет причин считать, что это такое “чудо-оружие”, как было многократно представлено российской пропагандой. Но, к сожалению, это очередной болезненный инструмент, который у них появился и разрабатывался годами”, — отметил военный обозреватель.

Почему увеличились ракетные обстрелы

Кроме того, Давид Шарп отметил, что в последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Кафиры могут совершать следующие действия с целью различных тактических причин:

ответ на украинские удары по российским НПЗ;

ответ на рейд русских добровольцев на Белгородщине и Курщине;

хотят вывести из строя украинскую энергетику;

давят на украинцев психологически, чтобы заставить их волноваться;

стремятся ударить по украинскому военно-промышленному комплексу.

Напомним, что в среду, 27 марта, во время российской атаки по Харькову пострадали не менее 16 человек, а один человек погиб. Также повреждены многоквартирные дома.

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