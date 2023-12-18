Как чувствует себя жена Буданова и сотрудники разведки после отравления: представитель ГУР раскрыл детали

Госпитализация жены руководителя ГУР Марианны Будановой закончилась, но курс лечения продолжается. Ее самочувствие и сотрудников разведки после отравления – приемлемое.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 18 декабря, отвечая на вопрос о состоянии расследования дела об отравлении офицеров ГУР и жены Буданова, а также об их самочувствии.

"Курс лечения продолжается. Госпитализация закончилась. Это длительный курс лечения. И постоянно под наблюдением врачей. Украинские врачи, украинские медицинские специалисты вовремя заметили, выполнили, предотвратили возможные плохие последствия. Поэтому этот процесс еще будет продолжаться", – рассказал он.

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Расследование отравления – это также небыстрый процесс, отметил представитель разведки.

"Как только будут результаты, о которых можно будет уведомить общество, это обязательно будет сделано", – сказал Юсов.

Отвечая на вопрос, были ли как-то изменены протоколы безопасности после отравления сотрудников разведки и жены Кирилла Буданова, представитель ГУР рассказал, что, действительно, были приняты дополнительные меры безопасности.

"Все необходимые действия и выводы сделаны", – резюмировал Андрей Юсов.

Напомним, 28 ноября стало известно, что жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

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