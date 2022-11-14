Как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий и что будет дальше: Кулеба дал ответ

Министр иностранных дел расставил точки над "i" относительно медийных разговоров о давлении на Украину по переговорам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий и что будет дальше. Он также расставил точки над "i" относительно медийных разговоров о давлении на Украину по переговорам.

Об этом он написал в Facebook,

"1. Слушайте президента Зеленского: мы будем освобождать свою землю и людей, Россия должна вывести свои оккупационные войска с территории Украины в международно признанных границах.

2. Украина не отказывается от дипломатии. Но нынешние заявления Кремля о якобы готовности к переговорам – это только дымовой занавес. Россия играет в конструктив, а на самом деле хочет взять паузу, чтобы оправиться от поражений и позже продолжить войну с новой силой. Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве.

3. Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма. Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина.

4. Разговоры о том, что Украина будет терпеть или подвергаться любым подталкиваниям, бессмысленны. Я вообще советую всем оставить это доисторическое восприятие Украины как того, на кого давят и кого заставляют. Сегодня Украина давит и заставляет. Мы творим новую историю вместе с теми в мире, кто стоит с нами бок о бок.

5. Что касается тех в мире, кто за кулисами между собой и в комментариях журналистам разглагольствует о том, что не верит в победу Украины и выражает бесконечные сомнения, то сегодня я выступал на Совете министров ЕС и рассказал одну историю. Далее цитата из моего сегодняшнего выступления:

Фото: Дмитрий Кулеба/facebook/dmytro.kuleba

"Летом 2021 года я путешествовал по Херсонщине вместе с детьми. Нашим экскурсоводом был Алексей Белецкий. Он влюблен в Херсонскую область и посвятил жизнь тому, чтобы превратить ее в туристический магнит. В этом году, когда Херсон был оккупирован, он написал мне. Поблагодарил меня за работу и сказал, что для него было за честь сделать для нас экскурсию... Написал он с грустью так, будто прощался...

Я ответил Алексею, что он обязательно проведет нам еще одну экскурсию. После освобождения Херсона. Вряд ли он поверил тогда в реальность моих слов. Но все произошло именно так.

Теперь я предлагаю вам посетить украинский Херсон. Со своей стороны буду рад поделиться контактами Алексея", — рассказал министр.

Кулеба отметил, что эта ситуация касается всех, кто не верит в Украину. Всех, кто выражает сомнения, кто сеет сомнения и страх относительно того, что будет дальше.

"Следует помнить одну вещь: невозможно победить, если не верить. Я благодарю всех, кто верит в победу Украины. Вы не пожалеете, что заняли такую позицию. Если мы останемся едиными и принципиальными в эти трудные времена, мы также отпразднуем восстановление мира и безопасности в Европе. И чем больше будет поддержки, чем больше оружия мы получим, тем быстрее этот день настанет", – резюмировал он.

Напомним, в Офисе президента объяснили, будут ли замораживать контрнаступление зимой.

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