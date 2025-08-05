Как далеко РФ может продвинуться на Днепропетровщине: эксперт назвал истинную цель наступления россиян

Россияне пытаются создать буферную зону на Днепропетровщине

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Действия российских оккупационных войск в Днепропетровской области похожи на те, что наблюдались на Харьковщине, и их главной целью является создание так называемой буферной зоны, о которой ранее заявлял кремлевский диктатор Владимир Путин.

Об этом в комментарии для «Фокуса» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, российские силы не планируют совершать глубокое наступление вглубь территории, а сосредоточены на захвате приграничных участков. Это должно создать защитный рубеж, который усложнил бы потенциальные контрнаступательные операции ВСУ. Жданов отметил, что в Днепропетровской области в течение года активно строились оборонительные сооружения.

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Именно эта мощная линия обороны, по его мнению, станет ключевым фактором, определяющим глубину продвижения российских войск. Эксперт предполагает, что враг попытается дойти до этой линии, но вряд ли сможет продвинуться дальше, чем на 20-30 километров.

Основные вызовы и стратегические приоритеты РФ

Олег Жданов подчеркнул, что стратегия оккупантов в значительной степени зависит от расположения украинских оборонных рубежей и имеющихся у них сил и средств. Если линия обороны расположена близко к административной границе, враг попытается ее достичь и закрепиться. Если она находится дальше, а ресурсов у россиян будет недостаточно, они остановятся на промежуточном рубеже.

В любом случае, по словам эксперта, основной акцент враг делает на перебрасывание сил для захвата Донецкой области, где продолжаются самые активные боевые действия.

Жданов подчеркнул, что борьба за буферную зону потребует от украинских сил значительных усилий. Он также отметил, что у российских войск, вероятно, не хватает ресурсов для глубокого наступления одновременно по нескольким направлениям, поскольку они уже обескровлены боями в других регионах.

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«Они будут продвигаться, пока мы их не остановим. Российские силы уже истощены тяжелыми боями в других регионах, в частности в Сумской области, где они не могут удержать позиции», — подчеркнул эксперт.

Ключевой задачей Украины является эффективное сдерживание врага на подготовленных оборонительных рубежах. Благодаря заранее построенной линии обороны в Днепропетровской области, ВСУ имеют преимущество, которое может стать серьезным препятствием для россиян.

Жданов выразил уверенность, что украинские силы могут остановить продвижение врага, если эффективно используют имеющиеся ресурсы и скоординируют действия. Борьба за Днепропетровщину станет важным этапом в противостоянии российской агрессии и ее результат будет зависеть от устойчивости и подготовки украинских войск.

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