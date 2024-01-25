Как далеко российские танки могут заехать без экипажа: Клименко показал эффектное видео

Нацгвардейцы на передовой точным сбросом из дрона уничтожили два вражеских танка.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко показал видео, как нацгвардейцы на передовой умело уничтожают российские танки.

Проводя аэроразведку, бойцы обнаружили два танка окупантов. Сначала подбили первый, а затем второй, который прибыл эвакуировать вражеское железо.

Благодаря своему мастерству, операторы дронов на ходу попасть в место, где располагался механик-водитель ведущего танка.

"В конце концов, оба стали неуправляемыми и, проехав несколько сотен метров, свалились в реку. Там их окончательно и уничтожили нацгвардейцы", – отметил Клименко.

Как это было, смотрите на видео: