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Как далеко российские танки могут заехать без экипажа: Клименко показал эффектное видео

Как далеко российские танки могут заехать без экипажа: Клименко показал эффектное видео

Как далеко российские танки могут заехать без экипажа: Клименко показал эффектное видео

Нацгвардейцы на передовой уничтожают российские танки

Нацгвардейцы на передовой точным сбросом из дрона уничтожили два вражеских танка.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко показал видео, как нацгвардейцы на передовой умело уничтожают российские танки.

Проводя аэроразведку, бойцы обнаружили два танка окупантов. Сначала подбили первый, а затем второй, который прибыл эвакуировать вражеское железо.

Благодаря своему мастерству, операторы дронов на ходу попасть в место, где располагался механик-водитель ведущего танка.

"В конце концов, оба стали неуправляемыми и, проехав несколько сотен метров, свалились в реку. Там их окончательно и уничтожили нацгвардейцы", – отметил Клименко.

Как это было, смотрите на видео:

Без экипажа – в реку: нацгвардейцы умело уничтожили два вражеских танка

Без экипажа – в реку: нацгвардейцы умело уничтожили два вражеских танка

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что двух операторов дронов 74-го разведывательного батальона якобы бросили на штурм в качестве пехоты и они погибли.

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