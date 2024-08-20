Как далеко в Россию зайдут Силы обороны: британский полковник в отставке сделал прогноз

Операция сил обороны Украины в Курской области продолжается, войска продолжают продвигаться вглубь территории России. Украина контролирует 93 населенных пункта. Развитие событий в Курщине будет зависеть от того, насколько далеко украинское командование готово зайти.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник армии Великобритании в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон, отметив, что осуществлять логистическую поддержку танков и воинов ВСУ, в частности, поставки горючего, еды и боеприпасов, будет сложнее, если украинские Силы обороны будут дальше продвигаться вглубь России.

ВСУ тщательно обучались комбинированной тактике ударов

Гемиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что на Курщине была невероятно впечатляющая операция украинских сил. Они застали россиян врасплох. По его словам, украинские военные очень тщательно обучались тактике комбинированных ударов, совместной работе танков, пехоты, ПВО, артиллерии вместе с беспилотниками.

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"Для меня, как военного, удивительно то, что до сих пор продолжается это наступление Украины и россияне до сих пор не смогли пойти в контратаку. Это указывает на то, что российские силы очень растянуты, несмотря на то, что в Украине находятся сотни тысяч российских военных. Похоже, что у россиян нет резервов", – озвучил Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Война вышла на первый план

Сейчас тысячи российских беженцев двигаются к востоку в Москву и рассказывают, что происходит на приграничных территориях. Британский военный отметил, что даже в российских новостях уже признают, что Украина вошла на российскую территорию.

"Обычно война мало что значит для элит в Москве, но сейчас она вышла на первый план. Поэтому я, как и все, очень надеюсь, что наступление поставит Украину в очень сильную позицию, а россиян в крайне слабую", – заметил Гэмиш де Бреттон. -Гордон.

Украинские войска будут действовать осторожно

Британский военный отметил, что украинские войска будут очень осторожными и точно не опрокинут туда слишком много сил по другим направлениям, где россияне могли бы добиться успехов.

Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что Путин показал, что командная структура российских войск очень плачевна. В ней все основные решения принимает сам российский диктатор, поэтому все происходит слишком медленно, а россияне сейчас оказались в сложной ситуации.

"Украинские силы не захотят продвигаться слишком далеко, они укрепят свои текущие позиции, это усилит Украину в переговорном процессе. Многие люди на Западе были обеспокоены ядерной угрозой со стороны россиян, но по этой угрозе не нужно беспокоиться, потому что они могли ее использовать ежедневно в течение этих 2,5 года и этого не сделали, потому что просто не могут", – считает он.

Военный эксперт подытожил, что сегодня крайне важно, чтобы западные лидеры поддерживали Украину как можно больше, поскольку все союзники хотят, чтобы эта война закончилась быстрее и на условиях, которые смогут удовлетворить украинское правительство и народ.

Напомним, что вчера, 19 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.

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