Депутат Госдумы Андрей Колесник предлагает российским мобилизованным отказаться от современной формы и воевать в "ватниках", мол "как деды".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Российский депутат заявил, что современная военная форма "второй армии мира" неудобна, потому что на "морозе превращается в стекло", а потому призвал вернуться к старым образцам и выдать мобилизованным россиянам — "ватники". Российский депутат заметил, что раньше так воевали и всем было удобно.

"Впереди зима, раньше в "ватниках" воевали, они и удобнее. Наши "ватники" были проложены, прошиты, многие немцы ими потом пользовались. Тем более, нас х*хлы ватниками называют, пусть попробуют, что такое "ватники", — заявил российский депутат.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября на фоне контрнаступления ВСУ объявил в России "частичную" мобилизацию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что за время действия мобилизации из России сбежало больше мужчин, чем кремлевский режим смог мобилизовать на войну против Украины.

Оказалось, что у "второй армии мира" есть много проблем. Мобилизированных часто не кормят, не дают формы, учат воевать на ржавых автоматах. Поэтому российские мобилизованные часто бунтуют и отказываются ехать на войну.

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