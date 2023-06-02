Как депутаты решили мобилизовать больше украинцев: объяснение адвоката

Теперь в Украине могут останавливать на улице мужчин с 25 лет и направлять в территориальные центры комплектования.

Верховная Рада уменьшила предельный возраст призывников срочной службы с 27 до 25 лет. Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал это решение Рады и объяснил, какими будут последствия этого шага.

Об этом адвокат рассказал на своем YouTube канале.

Кравец пояснил, что парламент по представлению премьера Дениса Шмыгаля внес изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", и это позволит мобилизовать значительно большее количество граждан.

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Адвокат отметил, что в Украине идет война, призыв на срочную службу отменили, а теперь лиц с 25 лет могут останавливать на улице и направлять в территориальные центры комплектования.

"Ваших детей с 25 лет смогут останавливать на улицах, отправлять в военкоматы, даже если они нигде не служили, и мобилизовать сразу в воинскую часть", — говорит адвокат.

Напомним, Рада проголосовала за увеличение отпуска военным до 40 дней.

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