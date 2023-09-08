Как на самом деле воюют россияне — детали от украинского танкиста

Большинство россиян – опытные военные. Ведь и армия, и Вагнер постоянно участвуют в конфликтах по всему миру, поэтому не надо их недооценивать.

Такое мнение высказал ТИО командира танковой роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр с позывным "Кагор" в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

То, что россияне не умеют воевать, вообще не так. Возможно, когда сослали всех, кто у них был и пленял "чмонь" и подобных, то действительно такое было. В любом случае встречаются те, кто не умеет воевать. Но большинство у них действительно опытные военные», – говорит он.

“Нужно учитывать еще тот фактор, что хоть с 2014 года Украина в состоянии войны, то есть у многих есть некий боевой опыт, но это боевой опыт АТО. Но АТО и эта война — две разные вещи. А у них, что армия, "Вагнер" постоянно участвуют в конфликтах по миру и у них есть боевой опыт. Это первое преимущество”, — отметил украинский военный.

“Во-вторых, в штабах у них тоже не дураки сидят, которые в принципе умеют управлять. Про их минусы я рассказывать не буду, чтобы они не знали, что им нужно улучшать”, — добавил он.

“Вообще то, что у нас рассказывают, что они никудышные воины и т.д. Пропаганда должна быть, но это уже перебор. У нас люди расслабились. Большинству кажется, что мы победили и войны уже нет, что здесь просто формальность какая-то», — отметил танкист.

По его словам, есть подготовленные военные, а есть бегущие, когда выезжают танки: “У нас уже несколько раз было, когда выезжали наши танки, отрабатывали и они бросали позиции. Я помню, однажды сорок человек сбежали с позиций”.

Нравственное положение русских военных — тоже дело спорное, считает военное: “Есть люди идейные — это плохие люди, которые думают, что мы фашисты и нацисты, а Россия — большая страна”. А есть люди, которых действительно просто заставили и бросили.

Над россиянами очень долго работали, чтобы у них не было своего "я", резюмировал военный.

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Напомним, утром 8 сентября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Российские оккупанты попали в административное здание. Погиб один человек. По состоянию на 11.00 известно о почти 50 пострадавших.

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