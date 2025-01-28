Как действовать, если принудительно удерживают в районном ТЦК: советы юриста

Если удерживаются в ТЦК без правовых оснований, человек имеет право требовать объяснений.

В Украине идет общая мобилизация, организованная Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Известно о случаях, когда мужчины принудительно содержатся в военкоматах.

Об этом рассказала юрист Юрист Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина".

Юрист объяснила, что если человека принудительно удерживают, он имеет право требовать объяснения правовых оснований. Согласно Конституции Украины, задержание без законных оснований незаконно, а принудительное содержание может быть трактовано как лишение свободы (ст. 146 УК Украины).

Согласно закону, гражданин может добровольно состоять в ТЦК для прохождения учета, получения повестки или медосмотра. Если человека принудительно удерживают, он вправе потребовать письменное обоснование этого решения. В случае незаконного содержания следует обратиться в полицию по номеру "102" и сообщить о лишении свободы.

Юрист советует фиксировать нарушения на видео или аудио для доказательств. Также следует обратиться к адвокату для юридической помощи. Если содержание незаконно, можно подать заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) или прокуратуру. Задержание без законных оснований незаконно и может быть обжаловано.

Медицинское освидетельствование в ТЦК проводится только с согласия лица или по решению суда. Гражданин имеет право отказаться от медкомиссии без судебного решения. В случае незаконного содержания следует принять меры для защиты своих прав, обращаясь к полиции и адвокату.

Напомним, ранее юрист рассказывала, когда нельзя обжаловать доставку в ТЦК. Согласие на доставку без протокола делает невозможным обжалование действий работников ТЦК.

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