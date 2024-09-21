Как действовать, если сотрудники ТЦК изъяли права: советы адвоката

Военкомы не имеют права изымать документы, кроме военных.
Наблюдения за деятельностью сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) становятся все более актуальными, ведь ситуации, когда они превышают свои полномочия, происходят все чаще.
Что делать в такой ситуации, объяснил адвокат Дмитрий Франчук, пишет "Твоя Машина".
Украинцы сообщают о случаях, когда военкомы безосновательно забирают у них телефоны, документы и личные вещи, усложняя возможность зафиксировать неправомерные действия. В некоторых случаях военные могут изымать у водителей их права на блокпостах.
Франчук пояснил, что недавно принятый закон о мобилизации действительно позволяет ограничивать право на управление автомобилем для лиц, уклоняющихся от явки в ТЦК или военный учет. Однако он подчеркивает, что сами военкомы не имеют права изымать документы, кроме военных.
Водители могут лишиться только военного билета или других документов, связанных с военной службой. Паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и банковские карты остаются неприкосновенными.
Он рекомендует гражданам фиксировать подозрительные действия сотрудников ТЦК на камеру или диктофон, требовать пояснений и документов, на основе которых они действуют. Если же военные грубеют или угрожают, следует обратиться в полицию и потребовать регистрации обращения. В случае отказа можно подать жалобу в прокуратуру или суд.
Напомним, адвокат Роман Симутин заявил, что только фото- и видеофиксация могут подтвердить незаконность действий представителей ТЦК. Он пояснил, что, хотя сотрудники ТЦК имеют право проверять документы военнообязанных в общественных местах, они не могут принудительно доставлять мужчин в территориальный центр комплектования. Симутин также рассказал, разрешено ли снимать подобные действия на камеру.
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