Как действовать, если сотрудники ТЦК изъяли права: советы адвоката

Наблюдения за деятельностью сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) становятся все более актуальными, ведь ситуации, когда они превышают свои полномочия, происходят все чаще.

Что делать в такой ситуации, объяснил адвокат Дмитрий Франчук, пишет "Твоя Машина".

Украинцы сообщают о случаях, когда военкомы безосновательно забирают у них телефоны, документы и личные вещи, усложняя возможность зафиксировать неправомерные действия. В некоторых случаях военные могут изымать у водителей их права на блокпостах.

Франчук пояснил, что недавно принятый закон о мобилизации действительно позволяет ограничивать право на управление автомобилем для лиц, уклоняющихся от явки в ТЦК или военный учет. Однако он подчеркивает, что сами военкомы не имеют права изымать документы, кроме военных.

Водители могут лишиться только военного билета или других документов, связанных с военной службой. Паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля и банковские карты остаются неприкосновенными.

Он рекомендует гражданам фиксировать подозрительные действия сотрудников ТЦК на камеру или диктофон, требовать пояснений и документов, на основе которых они действуют. Если же военные грубеют или угрожают, следует обратиться в полицию и потребовать регистрации обращения. В случае отказа можно подать жалобу в прокуратуру или суд.

Напомним, адвокат Роман Симутин заявил, что только фото- и видеофиксация могут подтвердить незаконность действий представителей ТЦК. Он пояснил, что, хотя сотрудники ТЦК имеют право проверять документы военнообязанных в общественных местах, они не могут принудительно доставлять мужчин в территориальный центр комплектования. Симутин также рассказал, разрешено ли снимать подобные действия на камеру.

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