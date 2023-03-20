Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Как действовать, если вас насильно забирают в военкомат – юрист дала советы

Как действовать, если вас насильно забирают в военкомат – юрист дала советы

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
580
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как действовать, если вас насильно забирают в военкомат – юрист дала советы

Фото: ТСН.ua

Юрист дала советы украинцам, которых силой тянут в военкомат.

В Украине идет мобилизация военнообязанных мужчин. Уже неоднократно появлялась информация о том, что украинцев, которые отказывались ставить подпись о получении повестки, силой забирают в территориальный центр комплектования. Юристка Екатерина Котенкова объяснила алгоритм действий в таком случае.

Об этом она рассказала на YouTube-канале "Знай.UA".

Она подчеркнула, что без согласия военнообязанного его не имеют права никуда "тащить". Есть процедура вручения повесток, есть процедура мобилизации, никого "под дулом автомата" не могут заставлять пройти или проехать в военкомат.

"Украинцам, которым пытаются вручить повестки не в том регионе, где они зарегистрированы, и имеющим отсрочку от мобилизации, нужно сразу сообщить об этом", — заявила Котенкова.

Юрист посоветовала немедленно звонить в полицию. Поскольку подобные действия представителей ТЦК незаконны.

Напомним, бойцу, который воюет на Бахмутском направлении, позвонили и вызвали в военкомат (видео).

Адвокат Станислав Полевой рассказал, что во время военного положения существуют четыре вида и объяснил значение каждого.

Читайте также:

Хваленный российский "Тор" в пепел: ВСУ нанесли удары по врагу

Хваленный российский "Тор" в пепел: ВСУ нанесли удары по врагу

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
580
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация