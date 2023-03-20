Как действовать, если вас насильно забирают в военкомат – юрист дала советы

В Украине идет мобилизация военнообязанных мужчин. Уже неоднократно появлялась информация о том, что украинцев, которые отказывались ставить подпись о получении повестки, силой забирают в территориальный центр комплектования. Юристка Екатерина Котенкова объяснила алгоритм действий в таком случае.

Об этом она рассказала на YouTube-канале "Знай.UA".

Она подчеркнула, что без согласия военнообязанного его не имеют права никуда "тащить". Есть процедура вручения повесток, есть процедура мобилизации, никого "под дулом автомата" не могут заставлять пройти или проехать в военкомат.

"Украинцам, которым пытаются вручить повестки не в том регионе, где они зарегистрированы, и имеющим отсрочку от мобилизации, нужно сразу сообщить об этом", — заявила Котенкова.

Юрист посоветовала немедленно звонить в полицию. Поскольку подобные действия представителей ТЦК незаконны.

Напомним, бойцу, который воюет на Бахмутском направлении, позвонили и вызвали в военкомат (видео).

Адвокат Станислав Полевой рассказал, что во время военного положения существуют четыре вида и объяснил значение каждого.

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