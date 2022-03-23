Как действовать, если вас захватили в плен: советы военных и психологов

Как действовать, если вас захватили в плен: советы военных и психологов

Надеемся, что с вами такого никогда не случится.

Российские оккупанты 28-й день атакуют украинские земли. Захватчики безжалостны, циничны и не соблюдают никаких норм. Следовательно есть вероятность, что мирные жители могут попасть в плен.

В патрульной полиции Украины дали несколько советов от военных и психологов, как поступать, если вас захватили в плен.

Ни в коем случае не показывайте, что вам страшно . Сохраняйте спокойствие. Не оказывайте оккупантам сопротивление, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не просите пожалеть вас

. Сохраняйте спокойствие. Не оказывайте оккупантам сопротивление, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не просите пожалеть вас Не нарушайте установленные правила , чтобы не усугубить ситуацию.

, чтобы не усугубить ситуацию. Настройтесь психологически, что мгновенного освобождения не будет . Однако помните, что это будет обязательно.

. Однако помните, что это будет обязательно. Не смотрите прямо в глаза террористам , а чуть-чуть в сторону. Не притворяйтесь униженным , чтобы не спровоцировать агрессию.

, а чуть-чуть в сторону. , чтобы не спровоцировать агрессию. Если дают есть, не отказывайтесь, даже если не хотите. Не демонстрируйте сопротивление. Если у вас не будет сил, вы не сможете убегать.

Если у вас не будет сил, вы не сможете убегать. Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя.

сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя. Ни в коем случае не показывайте связь с другими пленными , это может быть использовано против вас или ваших родных.

, это может быть использовано против вас или ваших родных. Никогда не теряйте надежды. Напоминайте себе, что вас ждут родные. Старайтесь выжить ради них.

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