Как действовать, если вас захватили в плен: советы военных и психологов

Надеемся, что с вами такого никогда не случится.
Российские оккупанты 28-й день атакуют украинские земли. Захватчики безжалостны, циничны и не соблюдают никаких норм. Следовательно есть вероятность, что мирные жители могут попасть в плен.
В патрульной полиции Украины дали несколько советов от военных и психологов, как поступать, если вас захватили в плен.
- Ни в коем случае не показывайте, что вам страшно. Сохраняйте спокойствие. Не оказывайте оккупантам сопротивление, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не просите пожалеть вас
- Не нарушайте установленные правила, чтобы не усугубить ситуацию.
- Настройтесь психологически, что мгновенного освобождения не будет. Однако помните, что это будет обязательно.
- Не смотрите прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Не притворяйтесь униженным, чтобы не спровоцировать агрессию.
- Если дают есть, не отказывайтесь, даже если не хотите. Не демонстрируйте сопротивление. Если у вас не будет сил, вы не сможете убегать.
- Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя.
- Ни в коем случае не показывайте связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных.
- Никогда не теряйте надежды. Напоминайте себе, что вас ждут родные. Старайтесь выжить ради них.
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