Как действовать мобилизованному, если возникли проблемы со здоровьем

Если у мобилизованного проблемы со здоровьем, что делать

Украинские защитники — люди, стойкие, выносливые и терпеливы, но у них тоже есть сердца и нервы. На войне могут случиться разные ситуации, в том числе и обострение хронических болезней. Даже после получения медицинской помощи и реабилитации состояние здоровья может ухудшиться. И врачи тоже могут ошибаться.

Как быть в ситуации, когда по решению Военно-врачебной комиссии вас признали пригодными к военной службе, но при этом по состоянию здоровья не можете полноценно нести службу. Алгоритм действий военнослужащего следующий :

Если вам нужна экстренная медицинская помощь (например, из-за травмы, несчастного случая или угрожающего жизни):

Немедленно позвоните по телефону 103 или обратитесь в ближайшее учреждение здравоохранения.

Сообщите своему непосредственному командиру о вашем состоянии заболевания или попросите медицинских работников сообщить в ближайший Территориальный центр здоровья и СП о вашем местонахождении, указав ваши личные данные для последующего сообщения в вашу воинскую часть.

После оказания медицинской помощи следует соблюдать рекомендации врача: вернуться на службу или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения, с уведомлением вашего непосредственного командира.

При обострении хронических заболеваний, состояний, не угрожающих здоровью и жизни:

Обратитесь к вашему непосредственному командиру и сообщите о своем заболевании и намерении обратиться в заведение здравоохранения.

В тот же день обратитесь к врачу для получения консультации.

Сообщите своему командиру о результатах обследования. Ваши дальнейшие действия будут зависеть от этих результатов.

Если результаты обследования показывают удовлетворительное состояние здоровья или требуют планового лечения, вернитесь в военную часть и, при необходимости, обратитесь к начмеду вашей воинской части.

Если результаты исследования подтверждают необходимость немедленной медицинской помощи, действуйте в соответствии с пунктом 1.

Не стесняйтесь признаваться в своей слабости или пытаться решить проблему самостоятельно. Позаботьтесь о себе, поскольку люди, защитники являются самым ценным ресурсом страны.

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