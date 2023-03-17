Как действовать работникам во время воздушной тревоги: объяснение обмудсмена

Работодателя могут наказать за нарушение требований об охране труда.

В трудовом законодательстве Украины нет нормы, запрещающей работу во время воздушной тревоги. Впрочем, работодатель не может требовать от работников выполнять работу, угрожающую его жизни.

Как действовать работникам во время воздушной тревоги , объясняет омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он рассказывает, что в Кодексе законов о труде Украины говорится, что на всех предприятиях, учреждениях и организациях работодатель обязан создать безопасные условия труда, в том числе во время воздушной тревоги.

"Защита населения, территорий и имущества от чрезвычайных ситуаций, в частности, военного характера – это функция государства, которая обеспечивается мерами гражданской защиты", – отмечает он.

Несмотря на это, есть случаи, когда с работником был заключен трудовой договор об отдаленной работе. В частности, работник имеет право отказаться выполнять работу, если случилась ситуация, опасная для его жизни или здоровья, окружающих его людей или окружающей среды.

"Работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты, поскольку за это в Украине предусмотрена уголовная ответственность", – добавляет Дмитрий Лубинец.

Он отмечает, что работодателя могут наказать за нарушение требований об охране труда, несоблюдении требований пожарной или техногенной безопасности и служебной халатности.

Таким образом, работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге.

Добавим, что в Украине было предложено создать уровни воздушных тревог. Однако это предложение неуместно, считают в Воздушных силах ВСУ.

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