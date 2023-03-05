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Как действовать во время воздушной тревоги: советы, которые могут спасти жизнь

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
855
Время на прочтение
2 мин
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Как действовать во время воздушной тревоги: советы, которые могут спасти жизнь

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Мгновенно получать уведомления о воздушной тревоге в выбранном городе или области Украины от системы гражданской обороны поможет соответствующее приложение на мобильном телефоне.

В Министерстве реинтеграции напомнили о главных правилах поведения во время воздушной тревоги, рассказав, как действовать, когда опасность застала дома и на улице.

Соответствующие советы опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Если услышали сирены, находясь дома:

  • выключите все приборы, перекройте подачу газа и погасите открытые источники огня (печи, грубы, камины);
  • быстро оставьте помещение;
  • кратчайшим путем направляйтесь в ближайшее защитное сооружение или укрытие, для этого заранее узнайте о местонахождении бомбоубежищ;
  • не пользуйтесь лифтом во время эвакуации, спускайтесь только по лестнице;
  • если рядом с домом нет защитных сооружений, выберите самое безопасное место в квартире в соответствии с правилом "двух стен" — коридор или ванную, держитесь подальше от окон!

Если вы услышали сирены, находясь на улице:

  • быстро пройдите до ближайшего укрытия (подземного перехода, станции метро, паркинга или бомбоубежища);
  • держитесь подальше от сооружений стратегического значения или объектов критической инфраструктуры.

Установите приложение "Воздушная тревога", чтобы мгновенно получать уведомления о воздушной тревоге в выбранном городе или области Украины от системы гражданской обороны. Приложение можно скачать как для Android, так и для iOS.

Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения РФ было ясно, что враг будет атаковать не только военные объекты, но и будет целить по мирной и гражданской. Чтобы увеличить шансы сохранить жизнь, нужно соблюдать целый ряд правил поведения и советов.

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Дата публикации
Просмотры
855
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