Как действовать во время воздушной тревоги: советы, которые могут спасти жизнь

Мгновенно получать уведомления о воздушной тревоге в выбранном городе или области Украины от системы гражданской обороны поможет соответствующее приложение на мобильном телефоне.
В Министерстве реинтеграции напомнили о главных правилах поведения во время воздушной тревоги, рассказав, как действовать, когда опасность застала дома и на улице.
Соответствующие советы опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Если услышали сирены, находясь дома:
- выключите все приборы, перекройте подачу газа и погасите открытые источники огня (печи, грубы, камины);
- быстро оставьте помещение;
- кратчайшим путем направляйтесь в ближайшее защитное сооружение или укрытие, для этого заранее узнайте о местонахождении бомбоубежищ;
- не пользуйтесь лифтом во время эвакуации, спускайтесь только по лестнице;
- если рядом с домом нет защитных сооружений, выберите самое безопасное место в квартире в соответствии с правилом "двух стен" — коридор или ванную, держитесь подальше от окон!
Если вы услышали сирены, находясь на улице:
- быстро пройдите до ближайшего укрытия (подземного перехода, станции метро, паркинга или бомбоубежища);
- держитесь подальше от сооружений стратегического значения или объектов критической инфраструктуры.
Установите приложение "Воздушная тревога", чтобы мгновенно получать уведомления о воздушной тревоге в выбранном городе или области Украины от системы гражданской обороны. Приложение можно скачать как для Android, так и для iOS.
Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения РФ было ясно, что враг будет атаковать не только военные объекты, но и будет целить по мирной и гражданской. Чтобы увеличить шансы сохранить жизнь, нужно соблюдать целый ряд правил поведения и советов.
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