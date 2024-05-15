Как действуют оккупанты на юге и есть ли угроза наступления: Плетенчук рассказал об изменениях на фронте

Россияне не прекращают попыток штурма позиций Сил обороны Украины, однако не имеют успеха.

На южном направлении россияне постоянно штурмуют украинские позиции. Но в последнее время изменился качественный состав потерь оккупантов.

Об этом сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Это могут быть как штурмовые отряды, так это могут быть и штурмы пехотой при поддержке бронетехники. Поэтому соответственно они несут потери не только в живой силе, но и в бронетехнике. И, кстати, изменился качественный состав потерь: если в среднем это 100-150 личного состава у них выбывает в сутки — соотношение погибших к раненым увеличилось как раз в сторону погибших", — рассказал Плетенчук.

Он добавил, что ранее убитые оккупанты составляли примерно треть от общего количества потерянного личного состава. А сейчас это – половина.

"Несмотря на то, что эти штурмы постоянны... но успеха эти атаки не имели", — отметил Плетенчук.

Напомним, в ближайшие полтора месяца россияне будут активно проводить наступление в Харьковской области, привлекать резервы и все имеющееся вооружение.

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