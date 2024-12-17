Как действуют войска КНДР на Курщине: стали известны подробности

Враг накапливает северокорейских бойцов в лесопосадках, и они пытаются атаковать позиции ВСУ с нескольких сторон.

Войска КНДР в Курской области сейчас действуют без техники, пытаясь пехотой с нескольких сторон атаковать позиции украинских бойцов.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, увеличение количества северокорейских военных в России не зафиксировано. Как и раньше, речь идет о 12 тыс. бойцов.

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"Но их вводит в бой постепенно. Соответственно, не все 12 тысяч сейчас в бой введены", – отметил руководитель ЦПД.

Он также описал, как именно действуют войска КНДР.

"Во-первых, они действуют севернее, западнее и восточнее города Суджа. Основные удары зафиксированы у села на Курщине Малая Локня. Действуют они без техники по состоянию на данный момент. Их накапливают в лесопосадках. И они пытаются атаковать позицию Сил обороны с нескольких сторон, соответственно, пытаются действовать быстро. Пехота действует быстро и пытается с трех сторон атаковать позицию для того, чтобы ее занять", – рассказал Коваленко.

По его словам, подготовка северокорейских бойцов не слишком хороша.

"Какая их подготовка? Они не сильно готовы по состоянию на данный момент к противостоянию дронам, поэтому они несут значительные потери", – сказал руководитель ЦПД.

Напомним, 15 декабря Коваленко сообщил, что за последние два дня армия РФ потеряла сотни бойцов в Курской области. Значительная часть погибших – солдаты из КНДР.

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