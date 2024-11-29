Как добиться успеха на мирных переговорах с Путиным: The Economist назвало лучший способ

Главная задача будущих переговоров – обеспечить надежные гарантии безопасности для украинцев, и лучшая из них – это приглашение Украины в НАТО.

После избрания Дональда Трампа президентом США, больше всего беспокоит то, что он навяжет Украине невыгодную сделку с Россией, которая обернется катастрофой для всего мира.

Об этом говорится в редакционной статье The Economist.

Кремлевский диктатор уже заявлял, что он, возможно, готов заморозить военные действия по линии фронта. Но при этом он требует, чтобы Запад снял санкции, а Украина отказалась от членства в НАТО, была демилитаризована, "денацифицирована" и формально нейтральна.

"Если бы Трамп поддержал это, Путин достиг бы большинства своих военных целей, а Украина потерпела бы катастрофическое поражение. Более того, президент России не уважает ни одну бумажку. Он надеялся бы, что послевоенная Украина, охваченная внутренними распрями и обвинениями в адрес Запада, сама упадет ему в руки. Если этого не произойдет, он может захватить больше территории силой. Как самопровозглашенный опекун русскоязычного населения Украины, он мог бы легко придумать предлог", – пишет издание.

Но обнадеживает то, что такая сделка будет также публичным поражением Америки и унижением для Трампа. Поэтому он будет стремиться заключить соглашение, которая даст Украине гарантии безопасности как минимум до конца его президентского срока. А для этого у США есть необходимые рычаги влияния.

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Например, Белый дом может пригрозить Кремлю, что обеспечит Украину еще более смертоносным оружием, а российская экономика будет корчиться под гнетом еще более жестких санкций. И раньше или позже Путину придется отнестись к этим угрозам серьезно.

"Восстановление границ 1991 года — несбыточная мечта. С моральной и юридической точки зрения вся эта земля принадлежит Украине, но у нее недостаточно солдат, оружия и боеприпасов, чтобы вернуть ее. Вместо этого целью должно быть создание условий для процветания Украины на территории, которую она сейчас контролирует", – считают авторы статьи.

А для этого потребуются стабильность и реконструкция, которые напрямую зависят от гарантий безопасности Украины, что и будет главной темой переговоров.

"The Economist утверждает, что лучшим способом защиты Украины было бы ее вступление в НАТО. Членство помогло бы предотвратить ее нестабильность… и достижение Путиным его конечной цели — дестабилизации и доминирования в Европе. Это также привело бы в Альянс крупнейшую, самую инновационную и закаленную в боях армию и оборонную промышленность Европы — то, что Трампу могло бы понравиться, потому что тогда НАТО понадобится меньше американских солдат", – отмечают авторы статьи.

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И хотя членство Украины в НАТО осложняет вопрос, как быть с оккупированными территориями в свете обязательств по коллективной обороне (статья 5), ответ на него существует.

"Гарантия не должна распространяться на части Украины, которые сейчас оккупирует Россия, — так же, как она не распространялась на Восточную Германию, когда Западная Германия присоединилась в 1955 году. Войскам из других стран НАТО, возможно, не нужно будет базироваться в Украине в мирное время, как это было, когда Норвегия присоединилась в 1949 году", – напомнило издание исторические прецеденты.

При этом некоторые страны, такие как Великобритания, Франция и Германия (в случае избрания нового канцлера) могут и согласиться разместить свои войска в Украине для сдерживания РФ. Это было бы "элегантным решением", для которого от Трампа потребовалась бы только формальная поддержка.

Прекращение огня представило бы два альтернативных сценария будущего Украины. Если переговоры завершатся так как хочет Путин, Украина утратит интерес Запада и "сгниет", а Россия увеличит свой военный потенциал. Но при сильной поддержке Запада Украина могла бы использовать прекращение боевых действий, чтобы восстановить экономику, обновить государственную систему и создать прочные условия для сдерживания российской агрессии. И главная задача будущих переговоров – гарантировать, что этот сценарий возобладает над его мрачной альтернативой.

Напомним, по мнению бывшего посла США в Москве Джона Салливана, настоящие переговоры с РФ невозможны. Дипломат предостерег Запад от иллюзий, отметив, что, тем не менее, прерывать диалог с Кремлем нельзя.

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