Как добровольцам получить статус участника боевых действий: вступил в силу закон

Добровольцы теперь могут получить статус участника боевых действий и соответствующие льготы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №7322, согласно которому добровольцы, участвовавшие в войне в течение месяца с начала вторжения РФ, но не вошедшие в официальные военные формирования могут стать участниками боевых действий.

Согласно закону признаются участниками боевых действий лица, не вступившие в Вооруженные силы или МВД, но участвовавшие в украинско-российской войне в феврале-марте 2022 года, в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Изменения в подписанном законе внесены в статьи 6, 7, 10-1, 13, 15, 18 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и статьи 7 Закона Украины "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине".

Как добровольцам получить статус участника боевых действий

Решение о предоставлении статуса участника боевых действий предоставляется межведомственной комиссией, созданной Министерством по делам ветеранов.

Основанием для предоставления статуса участника боевых действий лицам являются (но не исключительно) следующие документы :

Справка, выданная командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) или другим руководителем предприятия, учреждения и организации Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел в Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины и других образованных соответственно к законам Украины военных формирований или правоохранительных органов, во взаимодействии с которыми лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер, о периоде участия в таких мероприятиях; Выписка из приказа Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины о привлечении лица к мерам, необходимым для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

В случае отсутствия указанных документов, статус участника боевых действий можно получить на основании показания не менее трех человек, среди которых должен быть командир подразделения.

Статус лица с инвалидностью в результате войны и предусмотренные законодательные гарантии могут предоставить по новому закону добровольцам, получившим ранения, контузии, увечья или заболевания при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины в период действия военного положения при осуществлении самообороны при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения.

Среди льгот, которыми располагают участники боевых действий:

Безвозмездное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.

75-процентную скидку на квартплату в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью).

75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления. Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчете платы за отопление составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75% скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. метра на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 кв. метр на семь).

Полный список льгот участникам, принадлежащим участникам боевых действий и членам их семей, читайте здесь.

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