Как добровольцы уничтожают технику оккупантов в Белгородской области: видео

Добровольческий корпус России показал уничтоженную технику оккупантов. В районе поселка Горьковский была разбита боевая разведывательная машина.

Соответствующее видео было показано на странице батальона "Сибирь".

"Продолжаем "минусовать" бронетехнику кремлевского режима на территории РФ. На видео уставшая БРМ-1К в районе поселка Горьковский Белгородской области”, – рассказали представители батальона.

На кадрах же видно, как в лесополосе размещено несколько видов тяжелой техники оккупантов. В одну из них военные с дрона сбросили боеприпас.

Добровольческий корпус России показал уничтоженную технику окупантов

Напомним, что российские оккупанты в Белгородской области подготовились к военным действиям. Они создали дополнительные укрепления, вырыли окопы и траншеи.

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