"Как договориться с крокодилом, когда он ест твою ногу?": Джонсон призвал помочь Украине оружием

"Как договориться с крокодилом, когда он ест твою ногу?": Джонсон призвал помочь Украине оружием

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить Украине еще больше военной поддержки.

Он подверг критике некоторых западных лидеров, которые считают, что Украина должна пойти на уступки России.

Об этом пишет Bloomberg.

Премьер-министр Великобритании призвал западных партнеров немедленно предоставить Украине реактивные системы залпового огня, чтобы ВСУ могли защитить государство от российского нашествия.

Он также подверг критике западных лидеров, которые считают, что Зеленский должен пойти на территориальные уступки России ради мирных переговоров с диктатором Путиным. Борис Джонсон подчеркнул, что Путину нельзя доверять.

"Как можно договариваться с крокодилом, когда он ест твою левую ногу?", — подчеркнул Джонсон.

"Нужно можно делить с кромкой, когда это в среднем, чтобы дать вашу leg?"



Prime Minister Boris Johnson определил о готовящемся с Владимиром Путином до конца войны в Украине



More from @BloombergTV 's exclusive interview: https://t.co/IuAypnJCA5 pic.twitter.com/nezMP46pPL — Bloomberg UK (@BloombergUK) May 27, 2022

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки "усмирить" кремлевского диктатора Путина и призывает мир обеспечить поражение РФ.

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