Как долго может продолжаться война между Украиной и Россией: Сикорский шокировал прогнозом

«Колониальная» война в Украине может длиться не одно десятиление / © Getty Images

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Война в Украине, по сути, является колониальной войной, которую бывшая империя ведет против своей «мятежной колонии». А исторические примеры подобных конфликтов показывают, что достичь мира в Украине удастся не скоро.

Такую мысль высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в авторской колонке для Le Monde.

По мнению польского министра, все прогнозы о том, когда закончится война в Украине, должны опираться на три ключевых момента.

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«Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает мятежной колонией. История учит нас, что для окончания колониальных войн обычно требуется несколько десятилетий», — отметил Сикорский.

Он добавил, что если вдруг войну удастся закончить за более короткий срок, это можно рассматривать только как «бонус».

«Во-вторых, мы должны понять следующее: для того, чтобы страна-оккупант начала добросовестные переговоры, она должна прийти к выводу, что вторжение было ошибкой», — считает глава МИД Польши.

Он пояснил, что Россия может оставить Украину в покое, если в Кремле сочтут потенциальные выгоды от захвата «бывшей колонии» меньшими, чем расходы на войну и удержание контроля над оккупированными территориями.

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«В-третьих, учитывая вышесказанное, мы должны помнить, что колониальные войны обычно заканчивались при ином составе лидеров, нежели те, которые их начинали», — подчеркнул министр.

Напомним, внук последнего императора Австро-Венгрии Карл фон Габсбург, являющийся депутатом парламента Австрии, заявил о необходимости для европейцев добиться распада Российской Федерации, которая, по его словам, является классической колониальной империей.