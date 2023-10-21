Как долго может продолжаться война в Украине: ответ западного эксперта

Полковник армии Великобритании в отставке военный эксперт Глен Грант считает, что Силам обороны Украины нужен прорыв на линии фронта. Иначе война может продлиться еще несколько лет.

Россия не собирается прекращать войну, поэтому вкладывается в оружие низкого качества, чтобы в дальнейшем терроризировать украинцев.

Об этом полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант сказал в эфире "Эспрессо".

"Россияне будут продолжать делать то, что делают, потому что в их сознании они побеждают. Россияне привыкли не жалеть людей и терять много техники. Похоже, что у России нет никакого желания прекратить войну. Россияне сейчас поддерживают Путина, как никогда раньше. И Путин вкладывает в эту войну всю свою энергию и российские ресурсы. Несмотря на их слабую интеллектуальную технологическую мощь, они будут продолжать производить много низкопробных вещей, которые будут усложнять жизнь Украины и здесь речь идет о цифрах. Это та сила, которую имеет Россия", — сказал Грант.

По его словам, учитывая это, Силам обороны Украины нужен прорыв на линии фронта. В противном случае эта война может затянуться еще на годы.

"Если мы не сломаем их за зиму, то есть вероятность, что война может длиться еще два-три года, и я вполне серьезно говорю об этом. Россию надо ломать, а сейчас мы этого не делаем. Мы всего лишь их удерживаем. Да, есть определенные продвижения, но это не прорыв", – сказал эксперт.

Он добавил, что ВСУ нужно действовать по-другому, потому что "стратегия – это о способностях", а в настоящее время, говорит Грант, наши способности недостаточно сильны, чтобы стратегия заработала.

"Даже с ATACMS, даже с F-16. Ведь основная способность — это сотня боевых бригад, которые на сегодняшний день должным образом не оснащены, чтобы выиграть эту войну. Поэтому нужно больше и лучше думать", — заявил Грант.

Напомним, ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов признал, что закончить войну до конца 2023 года невозможно, несмотря на его предварительные прогнозы. По словам руководителя ГУР, на это есть разные причины.

В свою очередь, Россия, по его словам, сможет вести войну против Украины максимум до 2026 года, потому что с экономикой и техникой у них возникнут проблемы.