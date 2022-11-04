Как долго оккупанты могут использовать Днепр для переброски войск зимой: Жданов ответил

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, существенно ли ухудшится поставка оккупационных войск в Херсонскую область через Днепр в зимнее время. Он считает, что оккупанты смогут перебрасывать оружие и войска через Днепр при любых погодных условиях.

Об этом он сказал на своем YouTube канале.

"Целый год смогут ходить. Если Днепр не скует по льду, то навигацию можно не прекращать. Если будут льды у берегов, а они обязательно будут при минусовых температурах, то можно дробить этот лед и продолжать перебрасывать поставки. Я думаю, что поставки могут частично ухудшиться из-за погодных условий, из-за низкой температуры воды, а остальное останется примерно на том же уровне", – заявил он.

При этом эксперт выразил надежду, что Украина скоро освободит Херсон.

"Но я надеюсь, слушая нашего главного разведчика, генерала Буданова, Американский институт изучения войны и вчерашнее заявление Ллойда Остина, который сказал, что имеет полную уверенность в том, что Украина освободит Херсон. Правда, он не сказал когда. Хотя Американский институт изучения войны и Буданов говорят, что это может произойти в ноябре или в декабре текущего года", – сказал Жданов.

Ситуация в Херсонской области

На днях украинские защитники обстреляли переправу возле Антоновского моста и Чернобыевского района. Оттуда россияне пытались вывезти военную технику.

Оккупанты в Херсоне сняли свои триколоры со здания Херсонской областной государственной администрации. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич убежден, что таким образом россияне пытаются специально создать иллюзию того, что они покидают город.

Экс-замглавы СБУ Виктор Ягун заявил, что российская армия на самом деле не планирует покидать Херсон, а оккупанты пытались сделать "ловушку" для ВСУ: отвлечь их городскими боями и вторгнуться в тыл.