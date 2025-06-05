Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко

Реклама

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил, что Украина способна долго сопротивляться агрессии России даже при отсутствии поддержки со стороны Запада.

Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале Анны Максимчук.

«Завтра мы не ляжем. Мы сможем продержаться время и достаточно долго. Потому что украинцы — это воинственная нация. Мы и в 2022 году собирались. И в 2014 году и в резерве. Однако из-за ИПСО и всего прочего у нас что-то пошло не в ту сторону. Перелом в обществе будет в любом случае», — отметил Пивненко.

Реклама

Также он убежден, что Европа и США не прекратят оказывать помощь украинцам, ведь они понимают, что Россия не остановится на Украине, а пойдет дальше.

«Военная машина противника набирает обороты. Ее нужно останавливать. Одномоментно она не остановится, потому что переходит на военные рельсы. У них (россиян — Ред.) есть планы не только по нам, но и по другим странам. И мы тоже это понимаем», — заметил Пивненко.

По его словам, если предполагать, что РФ победит в войне, то пойдет со своим «наработанным опытом», наработанными боевыми действиями и жаждой победы атаковать другие государства. Пивненко отметил, что в таком случае «пугать друг друга ядерным оружием» не выход.

Командующий Нацгвардии отметил, что если Украина и партнеры сделают все правильно, чтобы противостоять агрессии РФ, то россияне второй раз «уже не полезут».

Реклама

Пивненко подчеркнул, что Украина активно развивает оборонное производство, в частности дронов, а также расширяет ракетное производство как качественно, так и масштабно.

В свою очередь бригадный генерал рассказал, что в случае прекращения боевых действий в Украине, России достаточно будет 2-3 года, чтобы восстановиться и пойти снова в атаку.

Пивненко подчеркнул, что за этот период Украина должна построить мощные фортификации и сформировать сильное войско.

«Надо такие фортификации, чтобы вообще они тупо гибли там. 40 км буферной зоны застроить фортификациями. И постоянно держать войска в боевой готовности», — отметил он.

Реклама

Ранее военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что Россию можно остановить только силой.