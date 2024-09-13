Как долго продлится Курская операция: эксперт ISW озвучил возможный сценарий событий

По мнению эксперта, российские войска теоретически могут оттеснить украинские силы к государственной границе, если дадут приоритет именно этому направлению.

К началу зимы Россия может попытаться вытеснить украинские силы из Курской области. Но для этого ей придется перебросить на этот участок фронта достаточное количество сил.

Об этом рассказал руководитель группы по вопросам России и геопространственной разведки в американском Институте изучения войны (ISW) Джордж Баррос в комментарии "Суспільному".

"Это не изменение российской тактики; мы продолжаем наблюдать, как российские войска действуют небольшими группами размером с роту. Размер, масштабы и перспективы российской контратаки непонятны. Кремль может попытаться ликвидировать украинское выступление еще до зимы", — пояснил аналитик.

Баррос отметил, что накануне Россия начала контрнаступление в Курщине и уже сегодня заявила о возвращении контроля над десятком населенных пунктов. Пока ISW не может независимо подтвердить эти заявления.

"Это не невозможно, но нам нужно больше визуальных доказательств, чтобы иметь возможность проверить это. Из открытых источников мы видели лишь доказательства того, что российские войска восстановили позиции в Снагости", — уточнил он.

По мнению эксперта, российские войска теоретически могут оттеснить украинские силы к государственной границе, если придадут приоритет именно этому направлению. Но это поставит перед Путиным сложный выбор – держать фронт на востоке Украины или перебросить десятки тысяч солдат на защиту границы с Украиной в Курской, Брянской и Белгородской областях.

"Если да, и если россияне инвестируют значительные ресурсы в оборону своей границы, то это резко увеличит потребности России в ресурсах для ведения затяжной войны против Украины в течение многих лет и, вероятно, ухудшит способность России накапливать решающую силу в оккупированной части Украины", — подчеркнул Баррос.

Он также отверг опасения, что Украина лишится поддержки Запада, если будет вынуждена отойти со своих позиций на Курщине. По мнению Барроса, поддержка, напротив, может возрасти, потому что Украина показала, что перенесение войны на территорию страны-агрессора не приведет к катастрофической эскалации, которой опасается Запад.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне начали контрнаступательные действия в Курской области и сказал, что все идет по украинскому плану.

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