Как долго Россия сможет вести интенсивную войну: эксперт подсчитал резервы техники и оружия у врага

Когда в России закончится техника времен СССР, война перейдет в фазу "острого дефицита". На старых запасах государство-агрессор может поддерживать интенсивность боевых действий не более двух лет.

Такими подсчетами поделился военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

Также читайте Военный эксперт опроверг информацию о бесчисленных запасах оружия в России

"У них сейчас уже есть этот дефицит, он уже наблюдается, а тогда это будет острый критический дефицит по обеспечению войск техникой. Когда войска не будут обеспечены техникой, это будет совсем другой уровень интенсивности боевых действий. Приблизительно до двух лет они имеют возможность такого восстановления за счет своих складов и центров хранения. Затем может начаться снижение интенсивности боевых действий и возможностей ведения войны", – спрогнозировал он.

По словам Коваленко, государство-агрессор уже сейчас испытывает трудности с производством новых танков и занимается только восстановлением и модернизацией этих боевых машин, которые снимают с хранения на складах. То же самое, предполагает он, касается артиллерии и бронемашин.

Напомним, ранее Александр Коваленко подробно рассказал о трудностях с изготовлением новой бронетехники в РФ. В частности, по его информации, в пиковый 2019 российский ВПК выдавал около 36 танков в месяц, причем не новых, а снятых с консервации или модернизированных.

Читайте также: