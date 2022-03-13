Как долго США будут игнорировать и не закрывать небо над Украиной — Полодяк о расстреле оккупантами журналистов США

Как долго США будут игнорировать и не закрывать небо над Украиной — Полодяк о расстреле оккупантами журналистов США

Михаил Подоляк отметил, что "нет ничего удивительного в нарушении РФ правил ведения войны".

В Офисе президента отреагировали на расстрел в Ирпене в Киевской области российскими оккупантами журналистов известного американского издания The New York Times.

Реакцию на убийство разместил в сети советник руководителя ОП Михаил Подоляк, опубликовав фото с места трагедии.

"Сегодня в Ирпене военными РФ убили гражданина США Брента Энтони Рено, журналиста. Нет ничего удивительного в нарушении РФ правил ведения войны. Остается только вопрос: как долго США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не закрывать небо над Украиной ", — написал Полодяк. .

ФОТО: Михаил Подоляк/Twitter

Напомним, 13 марта в захваченном оккупантами городе Ирпене российские солдаты расстреляли 51-летнего корреспондента издания New York Times. Еще один журналист американского СМИ ранен, он находится в больнице.

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