Как долго Украина будет получать оружие от США: Генсек НАТО дал четкий ответ

Пока война продолжается, мы будем предоставлять Украине все, чтобы она могла защитить себя, заверил Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, как долго Украина будет получать оружие от США.
Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, посвященной новому пакету финансовой и военной помощи для Украины.
"Ситуация постоянно меняется. Пока война продолжается, мы будем предоставлять Украине все, чтобы она могла защитить себя", — подчеркнул Столтенберг.
На этой же пресс-конференции 1 июня Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина нуждается в оружии для эффективной защиты в войне с Россией и начале контрнаступления. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину всем необходимым для этого. "Мы не знаем, когда это произойдет. Мы не знаем, каким образом это произойдет. Но что мы можем сказать – это то, что мы сделаем: у Украины должно быть достаточно оружия, чтобы себя защитить", – добавил Блинкен.
Напомним, ранее президент США Джо Байден рассказал, как в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против России. По его словам, Штаты продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами в отношении российских санкций. Их Байден назвал "жесточайшими, которые когда-либо вводили против большой экономики". Кроме того, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укреплять восточный фланг НАТО.
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