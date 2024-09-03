Как долго Украина будет удерживать территории Курщины: Зеленский дал четкий ответ

По словам Зеленского, Украина будет содержать территорию РФ, поскольку она является неотъемлемой частью плана победы по завершению войны.

Украина будет удерживать захваченные территории РФ, пока не заставит сесть за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News.

По словам Зеленского, Украина будет "удерживать" территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

"Нам не нужна российская территория. Наша операция в Курской области направлена ​​на восстановление нашей территориальной целостности. Нам не нужна их земля. Но мы будем удерживать ее, поскольку она является неотъемлемой частью плана победы Украины, который будет представлен нашим международным партнерам, в том числе США... Пока она нам нужна", – сказал он о территории, которую Украина сейчас удерживает в России.

В то же время, Зеленский сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории.

"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", – сказал он.

Напомним, наступление ВСУ на Курщине подорвало рейтинги Путина.

ВСУ закрыли восточную часть «котла» на Курщине!