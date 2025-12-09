Как долго Украина сможет оборонять Покровск: объяснение эксперта

Покровск / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины удерживают до 50% Покровска, однако улучшения ситуации на этом участке не видно. Враг сбрасывает огромное количество авиационных бомб, что делает удержание позиций очень тяжелым. Однако оборона города стратегически важна.

Об этом рассказал военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный.

Нарожный отметил, что большинство боев происходит в Покровске и вокруг Покровска. Именно здесь сосредоточена значительная часть русских сил.

Реклама

«Пока мы держим Покровск, пока мы держим Мирноград, эти 150-170 тысяч личного состава (армии РФ — ред.) не могут быть применены на других участках фронта», — сказал эксперт.

То есть содержание города — стратегические сковывающие действия для Вооруженных Сил Украины.

Эксперт отметил, что удерживать позиции в Покровской ВСУ будет «очень тяжело». Он объяснил причины логического отступления.

«То, что мы там отступаем, это логично. Если там разбомбленный дом, в котором мы держали оборону, если не за что держать оборону, надо отступать», — добавил Нарожный.

Реклама

Он также считает, что Украина вряд ли будет проводить контратакующие действия в этом направлении для улучшения логистики или отвержения врага. По словам Нарожного, поскольку этого не произошло на первых этапах города, дальше это делать значительно сложнее.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть города Покровска в Донецкой области.