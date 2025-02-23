Как долго Украина способна защищаться без помощи США: Сикорский сделал обнадеживающее заявление

Глава МИД Польши считает, что Украина может самостоятельно противостоять России, по крайней мере, до конца года.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский уверен, что даже при отсутствии помощи от США Украина может держать оборону до конца этого года. К тому же, европейская поддержка будет продолжаться.

Об этом он заявил в интервью CNN.

"Украина может бороться сама с нашей европейской поддержкой до конца этого года и, думаю, Путин должен это учесть", – отметил польский министр.

Сикорский не дал прямого ответа, считает ли он, что США предоставят Украине гарантии безопасности.

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Однако министр отметил, что для Украины лучшая гарантия безопасности — это "ее почти миллионная армия, противостоящая российской агрессии".

Напомним, руководитель ОПУ Андрей Ермак отметил, что Украина стремится к справедливому и устойчивому миру, "с железобетонными гарантиями безопасности".

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