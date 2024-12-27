Как долго ВСУ могут продержаться на Курщине и чем чревато отступление — Bloomberg

Украинские силы уже сумели продержаться в Курской области дольше прогнозируемого в начале операции.

Украинские войска потеряли около половины территории, захваченной в Курской области России, и могут потерять оставшиеся за несколько месяцев. Потенциально это лишает Киев важного рычага влияния на переговоры о прекращении огня с Россией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщения американских официальных лиц, не называя их.

В издании отметили, что Вооруженные силы Украины уже сталкиваются с нехваткой личного состава и неопределенностью по поводу предстоящих поставок от США и других союзников. Тем временем на Курщине украинским войскам противостоят около 12 000 северокорейских войск, усиливающих россиян.

"Силы Киева смогут удерживать территорию [в Курской области] только до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить или рисковать попасть в окружение", — цитирует Bloomberg официальных лиц США, говоривших на условиях анонимности.

При этом один из американских чиновников отметил, что украинские силы уже сумели продержаться в Курской области дольше, чем прогнозировалось в начале операции, чему отчасти посодействовало решение США разрешить Киеву запускать свои ракеты большой дальности по России.

Два чиновника выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский прикажет отступить из Курска достаточно быстро, чтобы избежать значительных потерь.

Со ссылкой на разведывательные данные "с низкой достоверностью" один из собеседников издания сообщил, что Северная Корея может предоставить еще около 8000 солдат для поддержки усилий России до весны.

Как отмечает Bloomberg, потеря этой территории усложнит позицию Украины на переговорах о прекращении огня, поскольку украинская сторона надеялась использовать ее как разменную монету.

"Хотя избранный президент Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, заявил, что хочет как можно быстрее покончить с войной, двум сторонам могут понадобиться месяцы, чтобы договориться о прекращении огня, учитывая сложность ситуации", — отмечает издание.

Напомним, в течение 25-26 декабря в Курской области РФ бои продолжались в рамках основного украинского плацдарма. Впрочем, подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

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