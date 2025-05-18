Как долго ВСУ могут удерживать фронт без американского оружия: оценка экс-директора ЦРУ

Бывший генеральный директор ЦРУ Дэвид Петреус / © Associated Press

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Бывший генеральный директор ЦРУ Дэвид Петреус спрогнозировал, на какое время Украине хватит “запаса прочности”, чтобы продолжать воевать с россиянами, если США вдруг прекратят военную поддержку. По его мнению, Силы обороны Украины смогут продержаться как минимум полгода без поставок американского оружия.

Такое мнение Петреус высказал в интервью Radio NV.

«Думаю, что у Украины есть запас прочности еще месяцев на четыре-шесть точно. Но я считаю, что поддержка со стороны правительства и Конгресса США будет продолжаться и дальше. Они хотят ввести больше санкций против Путина», — заявил экс-директор американской разведки.

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Он добавил, что средства фонда национального благосостояния России, которые Кремль сейчас тратит на войну против Украины, скорее всего, иссякнут «где-то в следующем году». И когда это произойдет, путинский режим наконец-то почувствует проблему санкционного давления в полной мере.

Напомним, мирное соглашение и последующая демобилизация дают солдатам армии РФ единственный реальный шанс вскоре вернуться домой живыми и невредимыми. NYT узнал, готовы ли солдаты армии РФ отказаться от захвата Украины из-за усталости от войны.