Как должна измениться Россия, чтобы не представлять опасности: Черник назвал пять факторов

Пока одни обсуждают, что предложить Кремлю пойти на уступки в Украине, другие утверждают, что никакие уступки не остановят аппетиты агрессивной политики, в которую превратился режим Путина.
Если даже Украина отвоюет границы 1991 года, Россия не прекратит терроризировать украинцев, пока в стране-агрессоре не изменятся пять факторов.
Детальнее о них в интервью "24 Каналу" рассказал военный эксперт Петр Черник.
О каких 5 фокусах говорится
Украина воюет с Россией с 1169 года, когда князь Юрий Долгорукий впервые разрушил Киев. Затем московский улус стал частью татаро-монгольской орды, а именно оттуда русские и выросли.
"Корень финно-угорских племен с татаро-монголами и нашими князьями-изгоями, которые принесли часть нашей культуры — это настоящая история русских", — подчеркнул военный эксперт.
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В России должны измениться 5 фокусов и тогда она не будет представлять угрозу Украине:
- забрать ядерное оружие — стратегическое и тактическое;
- отрезать от безвозмездных сибирских ресурсов – нефти, газа, леса, бриллиантов, золота и так далее;
- территория должна сжаться до 1471 года — это последние карты, зафиксированные без присоединения Новгорода;
- как минимум 60 лет, то есть три полных поколения, россияне должны проходить санацию — идеологическое очищение от величия;
- территория страны-агрессорки должна фрагментироваться на 15 и более государствах.
Украина полноценно вступит в НАТО. Затем на нашей территории появятся военные базы Североатлантического альянса, в первую очередь мощные авиационные бригады американской армии.
“Тогда мы выдохнем. Однако если этого не происходит и мы завтра выходим на границы 1991 года, потом виснем "на фонаре", приезжает Гарри Каспаров и становится президентом или допускают Навального, то в следующем цикле они неизбежно вернутся к старику", — отметил Петр Черник.
На планете Земля демократическая Украина с собственной подлинностью, культурой, мироощущением и мировосприятием не поместится с тиранической Россией. Это невозможно.
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