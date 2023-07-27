Как должна закончиться война России против Украины и будут ли переговоры: объяснение западных экспертов

Авторы отчета Chatham House "Как закончить войну России против Украины" считают, что окончание войны России против Украины путем переговоров невозможно. Ведь в таких условиях агрессор получит преимущества и сможет добиться уступок от Украины и Запада.

Об этом западные эксперты сообщили во время презентации в Украинском доме в Вашингтоне, пишет "Голос Америки".

По мнению директора программы России и Евразии в Chatham House и одного из авторов нового отчета Джеймса Никси считает, что война должна закончиться полным выводом российских войск с территории Украины, без каких-либо "серых зон". Он отмечает, что страны НАТО должны позаботиться о безопасности торговых путей всех соседей РФ, независимо от того, являются ли они членами Альянса или нет.

"Уступки путинской России являются тупиком как для Украины, так и для ее западных союзников. Это отрицало бы стремление украинского народа стать членом трансатлантического сообщества. И в большинстве сценариев это оставило бы Россию в аналогичном или лучшем положении по сравнению с 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения в Украину", - отмечает Никси в исследовании Chatham House.

Другой эксперт Chatham House Джон Лаф считает, что поражением России в войне станет полное восстановление территориальной целостности Украины.

Также эксперты полагают, что не все войны заканчиваются переговорами. Ведь в таких условиях Россия получит преимущества, которые помешают Украине стать современным западным государством.

“Мы слышим, что должны быть переговоры рано или поздно, потому что все войны в мире так заканчиваются. Самый первый и прямой ответ на этот аргумент – это не так. Переговоры могут идти после конца войны, но они не обязательно заканчивают войны", – считает эксперт Chatham House Кэйр Джайлз.

Эксперты также считают, что Украина должна получить реальные гарантии безопасности, а нейтралитет, как это было до 2014 года, этого не обеспечит.

"Ставить в приоритет вопрос безопасности России отвлекает внимание от шагов, которые страны НАТО должны предпринять, чтобы восстановить свой потенциал коллективной обороны и сдерживания и обеспечить, чтобы Россия никогда больше не могла начать войну в сердце Европы. Запад не победил бы в Холодной войне заботясь о безопасности СССР", – считает Джон Лаф.

Напомним, в Минобороны сообщили подробности освобождения населенного пункта Старомайорское.

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