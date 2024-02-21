Как должна закончиться война: украинцы назвали наиболее реалистичный вариант

Большинство украинцев — 65%, верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым. Однако по сравнению с маем 2022 процент украинцев, которые предполагают этот сценарий, уменьшился.

Об этом говорится в свежем социальном опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 5-10 февраля.

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Согласно результатам опроса, только 14% респондетов верят, что боевые действия будут перенесены на территорию России. Еще 9% верят в освобождение всех территорий, контролируемых Украиной до 24 февраля 2022 года. Остальные 4% говорят об освобождении всех территорий вместе с Донбассом, но без Крыма.

Социологи отмечают, что в мае 2023 верили в восстановление целостности Украины 71%.

" В то же время с 25% в мае 2022 года до 32% в феврале 2024 года стало больше тех, кто допускает, что в результате войны могут быть определенные потери. Из этих 32% больше (19%) тех, кто считает, что война завершится содержанием территорий, которые сейчас контролируются (в мае 2022 года таких было 6%, но с мая 2022 года Украина освободила значительную часть территорий). – говорится в сообщении.

Добавим, что соцопитывание проводили в течение 5-10 февраля 2024 года Киевский международный институт социологии (КМИС) методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился в возрасте 18 лет и старше граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).

Напомним, майор ВСУ, пресс-офицер 1-й отдельной бригады специального назначения Тарас Березовец высказался, когда закончится война в Украине.

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