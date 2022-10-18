Как должна закончиться война в Украине: у Зеленского призвали мир прислушаться к украинцам

91% украинцев считают, что государство не должно отдавать свои территории в обмен на мир.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине не должна завершиться отдаванием своих территорий.

Об этом Подоляк написал в Сети.

"Как должна закончиться война? Послушайте украинцев. 91% категорически считает, что Украина не должна отдавать свои территории (опрос Gallup). Объясняйте это странным адептам теории "мир в обмен на территории Украины"…" – говорится в заявлении советника главы ОП.

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Заметим, по данным соцопроса, проведенного американской компанией Gallup, 70% украинцев считают, что Украина должна продолжать бороться, пока не выиграет войну с Россией. А победой 91% опрошенных считает возвращение всей территории Украины, захватившей РФ с 2014 года, включая Крым.

Как и когда завершится война

Война в Украине должна завершиться к концу весны 2023 года — такой прогноз озвучил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Он уточнил, что под "завершением" подразумевается выход на границы 1991 года.

В то же время начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк оценил, что на сегодняшний день существуют два наиболее вероятных сценария завершения войны и оба предусматривают победу Украины. Первый – госпереворот в России и смещение президента с должности; второй – полный разгром российских войск на фронте.

По мнению американского политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы, у Украины есть шансы победить до конца зимы, а мобилизация в РФ не повлияет существенно на ситуацию на поле боя.

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