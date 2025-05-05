Как дроны Magura уничтожили два российских Су-30: эксперт рассказал, что произошло

Российские истребители Су-30 / © Getty Images

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Пораженные 2 мая украинскими морскими дронами Magura-7 два российских истребителя Су-30, предположительно, были оперативно отправлены для уничтожения этих безэкипажных катеров, которые россияне не заметили заранее в Черном море.

Такое мнение глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко выразил в эфире телемарафона.

Тимочко отметил, что поражение российских истребителей Су-30 — это уникальная ситуация. Ведь из беспилотных катеров в десятках-сотнях километрах удалось сбить подготовленную цель — сначала один самолет, затем второй.

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«То есть это уже система. Здесь уже действительно уникальность. Если мы учитываем себестоимость. Условно говоря, два катера — 500 тысяч долларов, тогда как самолеты — это примерно 80-100 миллионов долларов. Один самолет Су-30 стоит 40-50 миллионов долларов. То есть мы здесь видим, какая разница в расходах, какая результативность», — обратил внимание глава Совета резервистов.

Он также прокомментировал ситуацию, когда после сбития одного истребителя катапультированных российских пилотов в море подобрал якобы «гражданский корабль» России. Тимочко сомневается в гражданском назначении этого судна, ведь гражданский корабль не должен находиться у военного порта, в зоне боевых действий, вести определенные наблюдения и так далее.

По словам эксперта, даже российские «мониторы» констатировали, что рядом с местом эвакуации пилотов находились пять безэкипажных катеров Magura.

«То есть это была управляемая операция, они (Magura — ред.) управлялись слаженно. Они не только наносили удар по вражеской авиации, но и проводили патрулирование определенной части акватории Черного моря вблизи вражеского порта. (Россияне — ред.) их не увидели дистанционно«, — рассказал глава Совета резервистов.

Он отметил, что россияне вступили в прямой контакт с украинскими морскими дронами уже возле порта, потому что не вычислили их своевременно. Поэтому враг и бросил на помощь авиацию: была необходима быстрая реакция.

Напомним, 2 мая в Черном море Главное управление разведки Минобороны Украины сбило два российских истребителя Су-30 с помощью беспилотных катеров Magura-7, выпустивших ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасной наводкой AIM-9 Sidewinder.

По словам авиаэксперта, заместителя директора украинской компании-производителя РЭБ Анатолия Храпчинского, уменьшение авиапарка Су-30 снижает возможности России атаковать Украину ракетами X-59/69.

Дата публикации 14:24, 03.05.25 Количество просмотров 29 Шок! Морской дрон уничтожил российский самолет Су-30: вы должны это увидеть!