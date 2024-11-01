Как двигается линия фронта в Украине и почему так быстро наступает РФ: обзор The New York Times

За октябрь россияне захватили больше украинской территории, чем с марта 2022-го захватывали за месяц. Речь идет о 414 кв. км, если верить оценкам Института изучения войны.

Об этом пишет The New York Times и называет причины быстрого продвижения россиян.

"Россияне постепенно достигают того, на что направляли свою тактику уже месяцами, а именно ― истощение украинских войск и выявление слабых звеньев украинской обороны. Если ранее мясные штурмы давали в целом едва заметный результат, то постепенно эффект усталости украинских войск и нехватки персонала накапливается. Теперь россияне постоянно проверяют украинскую оборону почти по всей линии фронта ― и восполняют пробелы там, где она самая слабая", — пишут журналисты.

Издание отмечает, что стремительное продвижение РФ на фронте стало поразительным изменением, если сравнивать с прошлогодней ситуацией. Тогда поле боя оставалось статическим, а амбициозные наступления Украины и России "в основном проваливались".

"Часть ВСУ пока находится на Курщине и не может самовольно оттуда пойти на помощь на Донетчину. Тогда как россияне пока имеют ресурс и для операций в районе Покровска, и для сдерживания украинского прорыва на Курщине, хоть и ценой привлечения контингента из Северной Кореи", – отмечают журналисты издания.

Наиболее логичным ответом на текущую ситуацию будет дополнительная мобилизация в ВСУ, говорится в материале. И украинские власти на это уже реагируют: во вторник секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил в парламенте о необходимости мобилизовать еще 160 тысяч человек, чтобы довести укомплектованность боевых частей армии до 85%.

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