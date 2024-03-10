Как эффективно бороться с КАБами: военный обозреватель назвал способы противодействия управляемым авиабомбам

Оккупанты сбрасывают КАБы в основном на прифронтовые территории, потому что вражеская авиация не может залетать в зону действия нашей ПВО.

Военный обозреватель Денис Попович перечислил способы противодействия российским управляемым авиабомбам. И первый – действие противовоздушной обороны.

Об этом шла речь в разговоре военного обозревателя Дениса Поповича с журналистом "24 Канала".

По его словам, действие противовоздушной обороны состоит в том, что дальнобойные системы могли бы сбивать вражеские самолеты-носители этих КАБ вне их запуска.

Второй способ, по мнению эксперта, – удары по местам дислокации. По его словам, можно использовать как дроны, так и оперативно-тактические ракеты;

"Дронными мы можем бить, но оперативно-тактические ракеты — это ATACMS. Опять же возникает вопрос помощи США", — пояснил он.

А третий – истребители F-16 с ракетами противовоздушной обороны дальностью более 120 км. Благодаря этим ракетам также можно сбивать носители КАБов вне запуска этих бомб.

"Но F-16 мы ожидаем, поэтому остается только ПВО. Сбивать – пока единственное средство, которое в принципе есть в нашем распоряжении", – добавил Попович.

Известно, что россияне активно используют КАБы, ведь они дешевле ракет, и имеют среднюю или высокую точность и большую мощность. С ними можно бороться системами РЭБ и ПВО, а также уничтожать сами носители.

Истребители F-16 значительно помогли бы противодействовать КАБам.

Стало известно, что в Запорожском направлении российские кафиры снижают активность штурмовых действий. Тем временем РФ атакует Украину новым мощным оружием.

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