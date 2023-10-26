Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как эвакуировать детей с опасной территории во время войны: что нужно знать родителям

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
401
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как эвакуировать детей с опасной территории во время войны: что нужно знать родителям

Коллаж. Эвакуация из Авдеевки

Украинские военные, спасатели, стражи порядка делают все возможное для спасения украинцев.

Российские военные не прекращают обстрелы территории Украины разными видами вооружений. Больше всего страдают прифронтовые регионы и общины, граничащие с временно оккупированными территориями Украины. Из-за приближенности к линии фронта, зоны боевых действий и границы с РФ уровень опасности выше, чем, например, в относительно тыловых областях.

На территории Харьковской, Донецкой и Херсонской областей и объявляется эвакуация детей в более безопасные регионы.

Что важно знать

С целью предотвращения панических настроений среди родителей или законных представителей, невозможность использования спасения детей российской пропагандой при эвакуации детей важно надлежащим образом осознанно освещать этот процесс с соблюдением правил информационной гигиены и безопасности в условиях полномасштабной войны.

Враг регулярно устраивает информационные атаки в пределах Украины, что за рубежом с целью подрыва доверия к Украине и репутации нашего государства на международной арене. Российская пропаганда неоднократно использовала эвакуацию, организованную украинскими властями в пределах Украины, для распространения ложных новостей, подрывающих доверие к Украине, власти.

Идет война не только за территории, независимость и права, но и за умы украинцев. Враг сделает все, чтобы посеять недоверие среди родителей, детей о необходимости эвакуации. Все это для того, чтобы сорвать образовательный процесс, посеять панику среди мирного населения, увеличить количество жертв, чтобы запугать Украину и мир.

Информационный срыв эвакуации может привести к негативным последствиям, способствовать террористическим актам российских оккупационных войск и поставит под угрозу жизнь и здоровье украинцев.

В случаях, когда речь идет о жизни украинцев, особенно детей, необходима консолидация всех усилий, с целью обеспечения эвакуации, направленной исключительно на защиту украинских детей, обеспечение надлежащих условий проживания, получение образования и т.д.

Украинские военные, спасатели, правоохранители делают все возможное для спасения украинцев, одновременно нуждаются в соответствующей и информационной поддержке.

Как безопасно эвакуировать ребенка

Стоит, чтобы процессу эвакуации предшествовала широкомасштабная понятная и доступная разъяснительная информационная кампания. В частности, нужно знать, что:

  • Эвакуация происходит в рамках законодательства с соблюдением всех прав детей и их родителей или законных представителей.
  • Принудительная эвакуация – это, в первую очередь, родительская обязанность, ведь речь идет о жизни их детей.
  • Принудительная не значит насильственная. Речь идет об обязательности эвакуационных мероприятий с целью спасения жизни и здоровья.
  • Дети не остаются наедине. Один родитель или другой законный представитель обязательно эвакуируется вместе с ребенком. В конце концов, вся семья может покинуть опасный не только для детей район.
  • Все эвакуированные дети будут обеспечены соответствующими условиями пребывания с соблюдением национального и международного права.
  • Все эвакуированные усилиями власти, правоохранители могут быть доставлены к родственникам, в случае отсутствия родственников будут предоставлены убежища.
  • При необходимости будут привлечены психологи и волонтеры, которые помогут решить вопросы, связанные с эвакуацией.

Напомним, из Херсона принудительно эвакуируют семьи с детьми. Список населенных пунктов читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
401
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация