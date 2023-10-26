Как эвакуировать детей с опасной территории во время войны: что нужно знать родителям

Украинские военные, спасатели, стражи порядка делают все возможное для спасения украинцев.
Российские военные не прекращают обстрелы территории Украины разными видами вооружений. Больше всего страдают прифронтовые регионы и общины, граничащие с временно оккупированными территориями Украины. Из-за приближенности к линии фронта, зоны боевых действий и границы с РФ уровень опасности выше, чем, например, в относительно тыловых областях.
На территории Харьковской, Донецкой и Херсонской областей и объявляется эвакуация детей в более безопасные регионы.
Что важно знать
С целью предотвращения панических настроений среди родителей или законных представителей, невозможность использования спасения детей российской пропагандой при эвакуации детей важно надлежащим образом осознанно освещать этот процесс с соблюдением правил информационной гигиены и безопасности в условиях полномасштабной войны.
Враг регулярно устраивает информационные атаки в пределах Украины, что за рубежом с целью подрыва доверия к Украине и репутации нашего государства на международной арене. Российская пропаганда неоднократно использовала эвакуацию, организованную украинскими властями в пределах Украины, для распространения ложных новостей, подрывающих доверие к Украине, власти.
Идет война не только за территории, независимость и права, но и за умы украинцев. Враг сделает все, чтобы посеять недоверие среди родителей, детей о необходимости эвакуации. Все это для того, чтобы сорвать образовательный процесс, посеять панику среди мирного населения, увеличить количество жертв, чтобы запугать Украину и мир.
Информационный срыв эвакуации может привести к негативным последствиям, способствовать террористическим актам российских оккупационных войск и поставит под угрозу жизнь и здоровье украинцев.
В случаях, когда речь идет о жизни украинцев, особенно детей, необходима консолидация всех усилий, с целью обеспечения эвакуации, направленной исключительно на защиту украинских детей, обеспечение надлежащих условий проживания, получение образования и т.д.
Украинские военные, спасатели, правоохранители делают все возможное для спасения украинцев, одновременно нуждаются в соответствующей и информационной поддержке.
Как безопасно эвакуировать ребенка
Стоит, чтобы процессу эвакуации предшествовала широкомасштабная понятная и доступная разъяснительная информационная кампания. В частности, нужно знать, что:
- Эвакуация происходит в рамках законодательства с соблюдением всех прав детей и их родителей или законных представителей.
- Принудительная эвакуация – это, в первую очередь, родительская обязанность, ведь речь идет о жизни их детей.
- Принудительная не значит насильственная. Речь идет об обязательности эвакуационных мероприятий с целью спасения жизни и здоровья.
- Дети не остаются наедине. Один родитель или другой законный представитель обязательно эвакуируется вместе с ребенком. В конце концов, вся семья может покинуть опасный не только для детей район.
- Все эвакуированные дети будут обеспечены соответствующими условиями пребывания с соблюдением национального и международного права.
- Все эвакуированные усилиями власти, правоохранители могут быть доставлены к родственникам, в случае отсутствия родственников будут предоставлены убежища.
- При необходимости будут привлечены психологи и волонтеры, которые помогут решить вопросы, связанные с эвакуацией.
Напомним, из Херсона принудительно эвакуируют семьи с детьми. Список населенных пунктов читайте ЗДЕСЬ.
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