Как эвакуироваться с домашними животными: основные моменты, о которых нужно подумать заранее

Как эвакуироваться с домашними животными: основные моменты, о которых нужно подумать заранее

Если у вас есть питомцы, нужно заранее подумать о том, как эвакуироваться с домашними животными.

Предварительная подготовка животных

Заранее убедитесь, что у всех домашних животных есть ошейники с вашей контактной информацией и другими важными данными. Если у вас есть такая возможность, микрочипуйте четырехлапого – тогда вы будете на 100% уверены, что сможете найти его в случае разлуки. Обязательно держите поводок (для собаки) или переноску (для кота или собаки небольшой породы) рядом с уходом из квартиры/дома. Убедитесь, что все оборудование, необходимое для перевозки животного (поводок, ошейник, переноска) находится в хорошем состоянии.

Составление плана эвакуации с домашним питомцем

Как эвакуироваться с животным: не забудьте о самом важном! / УНИАН

Обязательно подумайте, где вы сможете остановиться с животным, если необходимо будет покинуть родительский дом (временно или на более длительный период времени). Если вы не можете взять с собой домашнего питомца, поговорите с соседями, друзьями, родственниками, которые могут на время приютить животное, или найдите убежище, передержку у активистов. Найдите рядом с местом укрытия ветбольницы на случай, если вы не сможете сразу вернуться домой. Договоритесь с соседями, чтобы они эвакуировали ваших животных с собой, если вас не будет дома во время воздушной тревоги.

"Тревожный чемодан" для домашнего животного: что положить?

Прежде всего, нужно приобрести переноску для каждого любимца и наклеить сверху бумажку с вашими контактами, кличкой животного.

Что нужно взять с собой в "тревожный чемодан" любимца:

Подготовить минимум на неделю воду и еду для каждого животного. Не забыть вещи для гигиены: наполнители и лоток для кошек и собак маленьких пород, полиэтиленовые пакеты для собак больших пород. Позаботьтесь об основных лекарствах для любимцев, а также заранее купите медикаменты, которые нужны животным в связи с проблемами со здоровьем. Положите в свои документы паспорт животного, все медицинские записи, рецепты на лекарства. Не забудьте каждому животному взять миску для еды и воды, а также открывалку, чтобы можно было открыть консервы. Положите в "тревожный чемодан" теплое одеяло и любимую игрушку животного. Если вы знаете, что ваш любимец тяжело переносит стрессовые ситуации, позаботьтесь об антистрессе препараты. Отдельно соберите все средства по уходу за животным: шампунь, щетку, когтерез.

Как поступать во время пребывания в укрытии?

Не оставляйте собак на цепи во время воздушной тревоги! / УНИАН

Следует помнить, что животное лучше всего уносить с собой в укрытие. Если вы оставите питомца дома, он может травмироваться, умереть от обезвоживания или голода. Также не оставляйте собак на улице на цепи.

Предварительно узнайте, можно ли в укрытие брать с собой животных. Если нет – ищите другой вариант. Можно связаться с приютами для животных, ветеринарными клиниками, активистами, волонтерами, гостиницами, позволяющими размещение с домашними питомцами.

Не забудьте взять с собой "тревожный чемодан" для животного.

Что делать, если вы решили переждать дома?

Если вы остаетесь дома, найдите комнату, подходящую домашним животным. Также она должна быть максимально безопасной: без окон и внутренней.

Если в комнате, которую вы выбрали для укрытия, токсические для животного растения, лучше временно убрать их.

Обязательно заранее закройте все отверстия, куда может укрыться испуганное животное (вентиляция, промежутки между стеной и мебелью).

Как эвакуироваться с домашними животными в поезде?

Как эвакуироваться с домашними животными в поезде? / УНИАН

В "Укрзализныце" призывают не покидать своих любимцев дома или на улице, ведь сейчас всех животных пропускают в поезда вместе с гражданами.

Не забудьте взять с собой отдельную переноску для каждого животного (кота или небольшую собаку) и поводок для собаки большой породы. Также нужно иметь запас пищи и воды на несколько дней, пеленки, лоток с наполнителем.

Как эвакуироваться с домашними животными за границу?

В этом случае процедура будет несколько сложнее. В Кабинете министров опубликовали условия пересечения границы с домашними любимцами:

животное имеет идентификацию с помощью микрочипа;

животное было вакцинировано от бешенства (и у вас есть медицинская запись, которая это подтверждает);

у животного есть актуальный результат серологического теста определения антител к возбудителю бешенства;

у животного есть действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии его здоровья.

Однако даже если у вас нет возможности выполнить одно или несколько из вышеперечисленных требований, не нужно расстраиваться. Есть еще два варианта пересечения границы с домашним любимцем:

Вы можете указать адрес своего будущего пребывания в Польше в специальной декларации, которую можно узнать на сайте Кабинета министров. После этого данные о животном передаются соответствующему ветеринарному врачу в уезде (районе). Он произведет все необходимые манипуляции после вашего приезда. Если вы не знаете, где остановитесь в Польше или другой стране, сразу после пересечения границы ветврач проведет все мероприятия. Вам также необходимо иметь заполненную декларацию (как и в первом варианте).

Другие животные (грызуны, рептилии, земноводные, кролики, декоративные водные животные) временно освобождены от получения разрешения главного ветеринарного врача Республики Польша.

Как эвакуироваться с животным на собственном автомобиле?

Если вы переезжаете в более безопасное место на собственном автомобиле, необходимо помнить несколько важных правил:

Не кормите животное перед поездкой (специалисты советуют сделать это хотя бы за 8 часов до эвакуации). Возьмите в дорогую воду и миску, куда можно налить жидкость. Не забудьте положить в аптечку лекарство от тошноты, жаропонижающие препараты, сорбенты. Обязательно выгуляйте собаку перед поездкой. Также старайтесь выиграть животное во время каждой остановки. Не забудьте "тревожный чемодан" вашего домашнего любимца.

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