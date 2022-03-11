Как эвакуироваться с домашними животными: основные моменты, о которых нужно подумать заранее

Если у вас есть питомцы, нужно заранее подумать о том, как эвакуироваться с домашними животными.
Предварительная подготовка животных
- Заранее убедитесь, что у всех домашних животных есть ошейники с вашей контактной информацией и другими важными данными.
- Если у вас есть такая возможность, микрочипуйте четырехлапого – тогда вы будете на 100% уверены, что сможете найти его в случае разлуки.
- Обязательно держите поводок (для собаки) или переноску (для кота или собаки небольшой породы) рядом с уходом из квартиры/дома.
- Убедитесь, что все оборудование, необходимое для перевозки животного (поводок, ошейник, переноска) находится в хорошем состоянии.
Составление плана эвакуации с домашним питомцем
- Обязательно подумайте, где вы сможете остановиться с животным, если необходимо будет покинуть родительский дом (временно или на более длительный период времени).
- Если вы не можете взять с собой домашнего питомца, поговорите с соседями, друзьями, родственниками, которые могут на время приютить животное, или найдите убежище, передержку у активистов.
- Найдите рядом с местом укрытия ветбольницы на случай, если вы не сможете сразу вернуться домой.
- Договоритесь с соседями, чтобы они эвакуировали ваших животных с собой, если вас не будет дома во время воздушной тревоги.
"Тревожный чемодан" для домашнего животного: что положить?
Прежде всего, нужно приобрести переноску для каждого любимца и наклеить сверху бумажку с вашими контактами, кличкой животного.
Что нужно взять с собой в "тревожный чемодан" любимца:
- Подготовить минимум на неделю воду и еду для каждого животного.
- Не забыть вещи для гигиены: наполнители и лоток для кошек и собак маленьких пород, полиэтиленовые пакеты для собак больших пород.
- Позаботьтесь об основных лекарствах для любимцев, а также заранее купите медикаменты, которые нужны животным в связи с проблемами со здоровьем.
- Положите в свои документы паспорт животного, все медицинские записи, рецепты на лекарства.
- Не забудьте каждому животному взять миску для еды и воды, а также открывалку, чтобы можно было открыть консервы.
- Положите в "тревожный чемодан" теплое одеяло и любимую игрушку животного.
- Если вы знаете, что ваш любимец тяжело переносит стрессовые ситуации, позаботьтесь об антистрессе препараты.
- Отдельно соберите все средства по уходу за животным: шампунь, щетку, когтерез.
Как поступать во время пребывания в укрытии?
Следует помнить, что животное лучше всего уносить с собой в укрытие. Если вы оставите питомца дома, он может травмироваться, умереть от обезвоживания или голода. Также не оставляйте собак на улице на цепи.
Предварительно узнайте, можно ли в укрытие брать с собой животных. Если нет – ищите другой вариант. Можно связаться с приютами для животных, ветеринарными клиниками, активистами, волонтерами, гостиницами, позволяющими размещение с домашними питомцами.
Не забудьте взять с собой "тревожный чемодан" для животного.
Что делать, если вы решили переждать дома?
Если вы остаетесь дома, найдите комнату, подходящую домашним животным. Также она должна быть максимально безопасной: без окон и внутренней.
Если в комнате, которую вы выбрали для укрытия, токсические для животного растения, лучше временно убрать их.
Обязательно заранее закройте все отверстия, куда может укрыться испуганное животное (вентиляция, промежутки между стеной и мебелью).
Как эвакуироваться с домашними животными в поезде?
В "Укрзализныце" призывают не покидать своих любимцев дома или на улице, ведь сейчас всех животных пропускают в поезда вместе с гражданами.
Не забудьте взять с собой отдельную переноску для каждого животного (кота или небольшую собаку) и поводок для собаки большой породы. Также нужно иметь запас пищи и воды на несколько дней, пеленки, лоток с наполнителем.
Как эвакуироваться с домашними животными за границу?
В этом случае процедура будет несколько сложнее. В Кабинете министров опубликовали условия пересечения границы с домашними любимцами:
- животное имеет идентификацию с помощью микрочипа;
- животное было вакцинировано от бешенства (и у вас есть медицинская запись, которая это подтверждает);
- у животного есть актуальный результат серологического теста определения антител к возбудителю бешенства;
- у животного есть действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии его здоровья.
Однако даже если у вас нет возможности выполнить одно или несколько из вышеперечисленных требований, не нужно расстраиваться. Есть еще два варианта пересечения границы с домашним любимцем:
- Вы можете указать адрес своего будущего пребывания в Польше в специальной декларации, которую можно узнать на сайте Кабинета министров. После этого данные о животном передаются соответствующему ветеринарному врачу в уезде (районе). Он произведет все необходимые манипуляции после вашего приезда.
- Если вы не знаете, где остановитесь в Польше или другой стране, сразу после пересечения границы ветврач проведет все мероприятия. Вам также необходимо иметь заполненную декларацию (как и в первом варианте).
Другие животные (грызуны, рептилии, земноводные, кролики, декоративные водные животные) временно освобождены от получения разрешения главного ветеринарного врача Республики Польша.
Как эвакуироваться с животным на собственном автомобиле?
Если вы переезжаете в более безопасное место на собственном автомобиле, необходимо помнить несколько важных правил:
- Не кормите животное перед поездкой (специалисты советуют сделать это хотя бы за 8 часов до эвакуации).
- Возьмите в дорогую воду и миску, куда можно налить жидкость.
- Не забудьте положить в аптечку лекарство от тошноты, жаропонижающие препараты, сорбенты.
- Обязательно выгуляйте собаку перед поездкой. Также старайтесь выиграть животное во время каждой остановки.
- Не забудьте "тревожный чемодан" вашего домашнего любимца.
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