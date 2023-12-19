Как FPV-дроны могут снять "бремя" с украинской артиллерии на фронте: объяснение эксперта

По словам Олега Каткова, со снарядами на фронте проблема следующая: деньги у всех есть, снарядов нет.

Украинская артиллерия сталкивается с острой нехваткой снарядов, несмотря на наличие финансов.

Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо".

"Дело в том, что со снарядами проблема следующая: деньги у всех есть, снарядов нет. Даже из-за того, что их стоимость значительно увеличивается, она уже под 4 тысячи долларов/евро за один снаряд — это актуальная цена. А вопрос в возможностях их производства, несмотря на то, что мощности увеличивается в США, Европе, но они, конечно, не успевают за той нормой расхода боеприпасов, которая есть в Украине, ведь для Вооруженных Сил именно артиллерия является основной движущей силой и как в обороне, так и в наступлении. То есть без артиллерии сложно, потому что нет других средств дальнобойного массового поражения потому, что, опять же, артиллерия тянет на себе это бремя из-за отсутствия достаточного количества авиации", — объяснил эксперт.

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Катков подчеркнул, что важным аспектом является то, что идут шаги для того, чтобы снять с артиллерии так называемую обузу, уменьшить высокую потребность в боеприпасах: "Заместитель министр обороны Украины Гаврилюк сказал, что в определенной степени в этом помогут только FPV-дроны и будет сделано расширение производственной базы, конечно, речь не идет о том, что все FPV-дроны заменят артиллерию — это невозможно, но снять определенное бремя боевого поражения — это для них по силам".

По словам эксперта, для этого необходимо увеличение производства беспилотников, как в Украине, так и за границей.

"Не включая такой сценарий, когда уже на новой современной технологической базе эти FPV-дроны будут производиться на промышленном уровне, а не как сейчас, когда из готовых китайских компонентов на раму напаиваются руками все эти составляющие, соединяются паяльником. Уровень производства означает и удешевление, и увеличение", — подытожил он.

Напомним, к использованию в ВСУ допустили боеприпасы украинского производства: девять типов боеприпасов к беспилотникам и четыре типа боеприпасов для подствольных гранатометов.

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