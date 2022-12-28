Как функционирует аэродром "Энгельс" без пункта управления: Жданов ответил, могут ли оттуда подниматься самолеты с ракетами

Военный самолет может взлететь с любой жесткой поверхности. Так же, с помощью устройств, он может и приземлиться. В то же время на аэродроме "Энгельс", в результате "хлопка" 26 декабря, разрушена стационарная система управления.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему, несмотря на это, самолеты поднимаются в небо.

"Взлет самолета легче посадки. Но диспетчер регулирует его положение в пространстве для того, чтобы воздушные машины не столкнулись. По метеосведению управляющий определяет, откуда лучше заходить на посадку, временный интервал, а также, когда самолету лучше заходить на посадку", — объяснил Жданов.

По его словам, аэродром "Энгельс" функционирует, несмотря на риск аварий самолетов.

"Они (самолеты — ред.) могут и приземлиться, и взлететь. Но это огромный страх по поводу аварийности. 10 самолетов поднимает 80 ракет. Нужно, чтобы они один за другим взлетели, не столкнулись в воздухе, выстроились в боевой порядок, а затем, когда они прилетят, их надо посадить, распределив стоянки. Россияне могут восстановить этот аэродром, если развернут полевую систему управления и навигации. Сейчас там разрушена стационарная система", — добавил он.

"Хлопок" на российском аэродроме "Энгельс": что известно

26 декабря в городе Энгельс Саратовской области России на аэродроме, где базируются стратегические бомбардировщики, раздались взрывы, уже второй раз в декабре там произошел "хлопок".

В результате взрывов три человека погибли.

Как отмечают украинские эксперты, аэродром в Энгельсе – это один из базовых российских объектов, где концентрируются самолеты ТУ-95, ТУ-22, несущие по четыре и более ракет.

Также сообщалось, что новые взрывы на военном аэродроме в Энгельсе свидетельствуют о том, что российская ПВО неэффективна.

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