Как Герасимов изменит тактику нанесения массированных ракетных ударов: объяснение военного аналитика

По мнению эксперта, из-за нехватки высокоточных ракет россияне станут еще больше терроризировать пограничные территории обстрелами из С-300.

После назначения Валерия Герасимова командующим оккупационной группировкой войск РФ в Украине может измениться тактика нанесения российских ракетных ударов.

Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман, передает FREEДОМ.

По его словам, у россиян осталось около 500 дальнобойных ракет высокой точности. Поэтому они вынуждены изменять тактику.

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"То количество, которое они потратили на нашу инфраструктуру, не принесло разрушению нашей инфраструктуры. Украина живет. Да, есть перебои со светом, есть плановые отключения электричества, но они не разрушили инфраструктуру, а потратили на это огромную сумму, если посчитать, сколько стоят эти ракеты. Поэтому, скорее всего, Герасимов этого делать не будет, потому что у них уже есть неприкосновенный запас ракет, которые они не должны трогать", — говорит Гетман.

Однако эксперт отмечает, что у россиян много ракет из переработанных комплексов С-300, С-400.

"Вот я думаю, что этими ракетами по приграничным территориям они могут продолжать терроризировать наше мирное население", — сказал он.

Назначение зенитно-ракетных систем С-300 (и их модификации С-400) – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно лупят из С-300 по гражданским наземным объектам в близком тылу от линии столкновения. Для украинской ПВО перехватить ракету С-300, которую россияне перерабатывают на класс "земля-земля", очень сложно.

Во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 14 января враг впервые обстрелял Киев ракетами С-400. Удар был нанесен с территории Брянской области РФ.

Напомним, что 11 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой оккупационных войск в Украине.

Сергей Суровикин, пробывший в этой должности всего три месяца, стал заместителем Герасимова.

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